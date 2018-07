Palvin Barbarával jótékonykodott Lewis Hamilton Budapesten

Újabb rendhagyó, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatot segítő jótékonysági eseményt szervezett a 10. születésnapját ünneplő Fashion Streeten a Mercedes-Benz. A Budapest belvárosában megrendezett exkluzív eseményen Lewis Hamilton és Palvin Barbara segédkezett az adományok gyűjtésében.- áll a közleményben.Egyenesen a mogyoródi versenypályáról érkezett Lewis Hamilton a Mercedes-Benz, Fashion Street és Tommy Hilfiger exkluzív eseményére, a Fashion Street tizedik születésnapi partijára csütörtök este. A rendhagyó ünnepségen a Formula-1-es pilóta Palvin Barbara szupermodellel az oldalán egy Mercedes-AMG GT C Roadster sportautóval hajtott a színpadra és adta át a jótékonysági tombola és aukció nyereményeit. A vendégek nagylelkű adakozásának köszönhetően több mint 3 millió forint gyűlt össze. A szervezők a teljes összeget a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatnak (NGYSZ) ajánlották fel.A Mercedes-Benz több mint húsz éve támogatja a karitatív szervezetet. Azóta százhúsz millió forintot is meghaladó összeggel segítette az NGYSZ-t a csillagos márka. 2016-ban egy gyermeksajtótájékoztatón a legféltettebb titkairól kérdezhették a legkisebbek Nico Rosberg Formula-1-es világbajnokot. Tavaly a Várkert Bazárban rendezett eseményen Valtteri Bottas és Lewis Hamilton csapattársak együtt vezettek jótékonysági árverést. Mivel a Mercedes-Benz több mint két évtizede a divatvilág elkötelezett szponzoraként a nemzetközi és hazai divatipart is támogatja, idén a Fashion Street tizedik születésnapi eseményén folytatta az NGYSZ-t segítő hagyományát.„Talán nem is gondolnák, hogy a divatszakma és az autóipar mennyire közel állnak egymáshoz. A Mercedes-Benz „a legjobbat vagy semmit" elvét követve álmodja, tervezi és valósítja meg minden egyes modelljét; ugyanez a mentalitás jellemzi a divatipar legnagyobb úttörőit is. Ezért vagyunk elkötelezettek abban, hogy együttműködjünk a 10. születésnapját ünneplő Fashion Streettel, amely szintén magáénak vallja a Mercedes-Benz által követett filozófiát, és a jótékonykodás ugyanúgy szerves része működésének, mint ahogyan a mi vállalati kultúránknak is kiemelten fontos eleme." – mondta Jörg Schmidt, a Mercedes-Benz Hungária Kft. ügyvezető igazgatója.„Idén a Fashion Street tíz éves fennállását ünnepeljük. A főváros egyik legjelentősebb bevásárlóutcája nem csupán ahhoz járult hozzá, hogy a nemzetközi divattérképen Budapestet előkelő helyhez juttassa, hanem városfejlesztési szempontból is részt vállalt egy szebb belváros születésében. Büszkeséggel tölt el, hogy a tizennyolc évvel ezelőtt megálmodott, tökéletes belvárosi sétálóutca víziója ma már nem csak a magyar, de a nemzetközi divat- és ingatlanszakma figyelmét és elismerését is kivívta." – tette hozzá Csipak Péter, a Fashion Street Budapest alapítója.

Nagy öröm számunkra, hogy ez, a jublieumi évfordulót és rendhagyó együttműködést tartogató év az első, amikor a Tommy Hilfiger ruházati szponzorként támogatja a Mercedes-AMG Petronas Motorsport csapatát. Izgatottan várom a versenyeket és ezúton kívánok sok sikert a csapatnak!

– mondta Berendi András, a Roland Divatház képviselője.