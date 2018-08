Palvin Barbarának meggyűlt a baja egy walkmannel - videó

A retróláz jegyében a Sports Illustrated magazin ezzel a gondolattal játszott el, és a fotózásról - amin Palvin Barbi mellett Robin Holzken és Lais Ribeiro is a kamerák elé állt - egy jó kis videót is készítettek -Ebből kiderül: a fiatal lányok nem igazán értették, mi is ez az egész, és kicsi az esélye, hogy okostelefonjukat a közeljövőben lecseréljék a nyolcvanas évek klasszikus hordozható magnójára.