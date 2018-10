Palkovics: szintet lép a magyar autóipar

Szintet lép a magyar autóipar, cél, hogy a gyártás mellett Magyarország élen járjon a technológiák fejlesztésében is - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az Automotive Hungary nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítás szerdai megnyitóján.A Hungexpo Budapesti Vásárközpontban rendezett kiállításon a miniszter - aki az esemény fővédnöke - hozzátette, a kormány támogatja, hogy a magyar tulajdonú kis- és középvállatok az autóiparban is a termelési és értékláncban minél magasabb hozzáadott értéket tudjanak előállítani, saját szellemi termékkel legyenek képesek megjelenni.Palkovics László hangsúlyozta, az autóipar a magyar gazdaság hajtómotorja, lehetővé teszi, hogy a gazdaság növekedése tartósan 4 százalék felett legyen.Kiemelte, Magyarország a járműipar számára kedvező helyszín, ezt mutatják az itt lévő autógyárak fejlesztései.Palkovics László szólt arról, hogy a nemzetközi és a hazai járműipar jelentős kihívások és változások előtt áll. Példaként említette az autók károsanyag kibocsátására vonatkozó jelentős csökkentés végrehajtását.A miniszter kiemelte, a digitalizáció, az Ipar 4.0 a járműgyártásban is magával hozza a különböző iparágak összekapcsolódását, az 5G technológia, a Big Data lehetővé teszi a járművek valós idejű kommunikációját, ezzel a meglévő közúti infrastruktúra hatékonyabb kihasználását, a forgalomsűrűség és a balesetek számának mérséklését.Palkovics László hangsúlyozta, a magyar gazdaságpolitika kiemelt stratégiai célja a kutatás-fejlesztés és az innováció támogatása.Ismertette, hogy Magyarország 2016-ban erre a területre nemzetgazdasági szinten a GDP 1,22 százalékát, több mint 427 milliárd forintot fordított. Az előzetes adatok szerint 2016-hoz képest 2017-ben 90,1 milliárd forinttal, 21,1 százalékkal emelkedtek Magyarországon a K+F ráfordítások, és elérték a 517,3 milliárd forintot, a GDP 1,35 százalékát.Az innovációs és technológiai miniszter kitért arra, hogy az elmúlt időszakban évente átlagosan mintegy 500 000 személygépkocsit gyártottak Magyarországon, amely a BMW-beruházásnak köszönhetően növekedni fog a jövőben.A miniszter szerint a BMW magyarországi gyárépítési döntése megerősítette, hogy a magyar gazdaságpolitika jó irányba tart, érdemes volt bevezetni Európa legalacsonyabb 9 százalékos vállalati nyereségadóját, valamint a duális képzést.Ganczer Gábor, a Hungexpo Zrt. vezérigazgatója a megnyitón elmondta, az autógyártásban forradalom zajlik, az iparág jelentős innovációt valósít meg, a 4.0 elérte az ágazatot, és motorjává vált a változásoknak, és ezt a folyamatot követi az Automotive kiállítás és a hozzá kapcsolódó rendezvények.A rendezvényen 15 ország 236 kiállítója mutatkozik be, a szervezők tízezernél is több látogatóra számítanak.A kiállításhoz kapcsolódó konferenciák középpontjában a mesterséges intelligencia, a 3D nyomtatás, az elektromos hajtás és az ipar 4.0 áll.Az Automotive Hungary társrendezvénye a járműipari fenntartás területét bemutató Autotechnika-Autodiga szakkiállítás, valamint a járműipar és a felsőoktatásban tanulók kapcsolatát erősítő Techtogether verseny.A Hungexpo Zrt. az idén először hirdette meg az Automotive Hungary kiállítás innovációs termékdíj pályázatot négy kategóriában, a nagydíjakat és a különdíjat a megnyitón adták át.A kiállítás innovációs nagydíját szerszámok kategóriában a Hoffmann Hungary Quality Tools Kft. , szoftver kategóriában a Varinex Informatikai Zrt., ipari logisztika kategóriában a Szkaliczki Kft., a 3D nyomatás kategóriában a Stratasys GmbH kapta meg. Különdíjban részesült a Vendinvest Magyarország Kft.