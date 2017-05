Palikék villáját 310 millióért árulják

Lezárul egy újabb korszak? Meglepő, és kérdéseket felvető ingatlanhirdetésre bukkant a Bors. Több hirdetési oldalon is 310 millió forintért árulják azt a siófoki, szinte már kacsalábon forgó villát, amely Marsi Anikó és Palik László nevéhez köthető. A házat jelenleg egy cég árulja, így lehet, hogy Palikék már korábban túladtak rajta. Akárhogy is, felmerül a kérdés: vajon a család végleg külföldre költözik? S ha igen, Anikó is távozik a Tények képernyőjéről?Napra pontosan egy éve annak, hogy a műsorvezető hét év önkéntes visszavonultság után elvállalta a TV2 felkérését, hogy a Tények híradósa legyen. Családjával akkor már évek óta Spanyolországban éltek, az ő híradós álmáért döntöttek úgy, hogy félreteszik addigi életüket és hazaköltöznek.Tavaly tavasszal Marsi egyedül érkezett bőröndjeivel Magyarországra, a család többi tagja csak két hónappal később követte őt. A híradós azt mesélte munkába állása után, hogy szörnyen nehéz volt édesanyaként megélnie a külön töltött időt, és amikor csak tudott, ingázott.– Most nem bonyolítjuk meg a család életét, iskolaidő van, úgyhogy Laci és a fiúk otthon maradnak – mondta akkor a Borsnak Anikó.Szeptemberben a gyerekek végül Budapesten kezdtek iskolába járni, az első félév után viszont kivették őket. Palik visszaköltözött külföldi otthonukba fiaikkal, Marsi pedig megint magára maradt. Az eladó ház láttán felvetődik a kérdés: távozni készül családja után, ezért nincs már szükség arra a házra, amely bástyaként óvta magánéletüket?Anikó 2009-ben búcsúzott a képernyőtől, hogy családjára koncentráljon, ekkor költöztek Siófokra. Örömmel beszélt arról, mennyire élvezik a főváros után a csöndet és a Balaton közelségét. 2010-ben aztán Palik is távozott a közéletből, otthagyta a Hungaroring vezérigazgatói székét. Ezután már alig-alig adtak hírt az életükkel kapcsolatban. A gyerekek egészsége érdekében először Ausztráliába költöztek, aztán áttették székhelyüket Mallorcára. A siófoki otthon azonban berendezve várta őket, mert a nyarakat itthon töltötték. Vajon azzal, hogy eladják az ingatlant – amelyből tavaly szeptemberben kiköltöztek – teljesen új életre rendezkednek be?