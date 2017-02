Pachmann Péter és Majka az apaságról vallott

Vajon mennyire változtat meg egy férfit az apaság? Hogyan lesz egy született fenegyerekből kenyérre kenhető apuka vagy a mindig profi és megfontolt férfiból egy szelíd óriás, aki mindenre képes a gyermekeiért? A Playboy Man of the Year médiaszemélyiség kategória jelöltjei, Majka és Pachmann Péter vallottak az apaságról.A mindig vagány tévés fenegyerek, Majka élete sokban változott két gyermeke Marián és Olivér megérkezése óta. A népszerű műsorvezető elárulta hogyan éli meg az apaságot.- Egyszerre változtam mindenben és semmiben. Van egy tudat a lelkem mélyén, hogy ők vannak és ez az érzés mindig velem van. Fogalmam sem volt arról, hogyan lehet valakit még magunknál is jobban szeretni - kezdte Majka, aki azt is elmondta, hogy korábban egészen máshogy vélekedett az apaságról. - Mindig sejtettem, hogy ez egy nagy felelősség, de azt, hogy valakiről ennyi éven át gondoskodni kell, csak a gyerek megérkezése után tudatosult bennem igazán. Az apaságnak persze vannak árnyoldalai is, olyan kötelezettségek, amelyeket senki más kedvéért nem tennék meg. Minden nehézség ellenére is életem legjobb döntése volt Marián és Olivér - árulta el a Man of the Year jelöltje.Pachmann Péter is megváltozott miután megszületett kisfia, Balázs, majd kislánya, Anna. A mindig felkészült és precíz műsorvezető napjának fénypontja, ha együtt lehet gyermekeivel.- Nemesebb, szelídebb lesz az ember, ha apa. Nem megy át buliból sem a piros lámpán, meggondolja, hogy kinyissa-e azt a sört, ha még nincs otthon a gyerek, egyszerűen megfontoltabb lesz. Szerintem minden férfit az apaság emel át a gyerekkorból a felnőttkorba - árult el Pachmann Péter.Majka és Pachmann Péter mellett Till Attila, D. Tóth András és Vályi István is jelölt a Playboy Man of the Year médiaszemélyiség kategóriájában, akikre március 23-ig szavazhatnak a rajongók: