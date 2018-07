Oxigénmaszkkal tartottak életben egy kutyust a repülőn - Fotók

fotó: ABC News

A hypoxia egy oxigénhiányos állapot a szervezetben, mely akár halálos is lehet. Nem csak emberre, de állatokra nézve is veszélyes. Darcy, a 3 éves francia bulldog egy amerikai légitársaság gépén lett rosszul. Először hörgött, majd mikor a gazdája, Michele ezt észrevette, kivette a szék alatt lévő állatszállítóból, hogy megnyugtassa. - írja az ABC News Nem járt sikerrel, ráadásul a légiutas kísérők is észrevették, hogy kivette a kutyust út közben, ami szabályellenes. Először megkérték, hogy tegye vissza, majd mikor észrevették a kutyus állapotát, jéggel kezdték hűteni. Mikor a kutyusnak kék lett a nyelve az oxigénhiánytól, az egyik légiutas kísérőnek támadt az az ötlete, hogy egy oxigénmaszkot ráadjanak. Darcy így percek alatt rendbe jött és miután a gép leszállt, az egyik dolgozó még fotózkodott is a kutyussal.