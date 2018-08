Ötven évvel forgatása után mutatták be Orson Welles utolsó filmjét a velencei Filmfesztiválon

Kép forrása: VODzilla.co

Orson Welles halála után 33 évvel helyreállították és befejezték a világhírű rendező utolsó, befejezetlen filmjét, és a velencei filmfesztiválon pénteken versenyen kívül bemutatták a The Other Side of the Wind című alkotást.A filmet 1970-76 között forgatta Welles, ám felhagyott vele pénzügyi nehézségek miatt, és mintegy 100 órányi anyagot hagyott hátra, amikor 1985-ben meghalt.A Netflix amerikai streaming-szolgáltató vásárolta meg a film globális jogait és finanszírozta a befejezést. Az anyagból mintegy kétórás film készült Peter Bogdanovich rendező, Orson Welles egyik legjobb barátja segítségével.A filmben filmként aposztrofált alkotásnak önéletrajzi felhangja van, mivel egy olyan idősödő rendezőről szól, aki Európából visszatér Hollywoodba, hogy elkészítse utolsó filmjét, ám se forgatókönyve, se pénze nincs hozzá. Hannaford órákkal egy gépkocsibalesetben bekövetkező halála előtt bemutatja befejezetlen filmjét a 70. születésnapjára összegyűlt vendégeinek.Jake Hannaford rendező szerepét John Huston - aki maga is filmrendező - , a további főbb szerepeket Dennis Hopper és Peter Bogdanovich alakítja."Egy 1971-es ebéden Welles hirtelen hozzám fordult és közölte: ha bármi történik velem, azt akarom, hogy megígérd, befejezed a filmet" - idézte fel Bogdanovics a filmbemutatóhoz készített sajtóközleményben.Welles lánya, Beatrice elmondta, hogy "nemcsak rendkívüli, hanem megható is volt látni az elkészült filmet", de elismerte, hogy apja valószínűleg másként fejezte volna be.Orson Welles olyan világhírű filmek rendezője, mint az Aranypolgár, az Othello, a Macbeth és Az óra körbejár. A rendező több mint egy tucat befejezetlen filmet hagyott hátra.