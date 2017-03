Ötszáz táncos vett részt Magyarország legnagyobb hip hop versenyén

Véget ért a VI. Hungarian Hip Hop Dance Championship. Az ország legelismertebb street dance versenyén több mint ötszáz táncos, közel száz produkcióját értékelte a nemzetközi zsűri. A verseny négy kategóriájának dobogós helyezettjei jogosultságot szereztek arra, hogy az amerikai világbajnokságon képviselhessék hazánkat. A nap egyik legnagyobb meglepetése, hogy a magyar válogatott, magabiztossága ellenére csupán a harmadik helyezést érte el a kategóriájában. Ez is elég azonban ahhoz, hogy részt vehessenek a Hip Hop Olimpián.Eldőlt, kik azok a hazai csapatok, akik képviselhetik az országot az USA-ban augusztus 7-12-e között, a World Hip Hop Dance Championship bajnokságán. Dobogós helyezést ért el az első magyar hip hop válogatott, a Full Cool Crew is, akik bár hajszál híján, de így megszerezték a világbajnokságon való részvételi jogot.Világszínvonalú produkcióval lepte meg a zsűrit egy kaposvári csapat, az NDC Dreamers. A táncosok mind technikájukban, mind előadásmódjukban lenyűgözték a bírákat, így egyértelműen nekik járt az első helyezés a megacrew kategóriában. A felnőtt kategória tavalyi bajnok csapata, a New Dance World crew idén is magasan kiemelkedett az indulók közül és sikerült megvédenie bajnoki címét.A rendezvényt Jammal és a GrooveTroop különleges fellépése színesítette, hiszen a közönség ezen a rendezvényen hallhatott először élő hangszereken megszólalni igazi klasszikus hip hop számokat.A hazai megmérettetés után a nyertes csapatok most már minden erejükkel a világbajnokságra koncentrálhatnak. A válogatott sem torpan meg a harmadik helyezés után, hanem keményen edz tovább, hogy a legjobb formáját hozza a világ legnagyobb hip hop csatáján.