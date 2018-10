Ötből három internetező találkozott kibertámadással

Az elmúlt egy évben, világszerte öt internethasználóból három már találkozott technikai támogatásnak álcázott kibertámadással (tech scam), közülük legalább egynek pedig a pénze is bánta ezt - derül ki a Microsoft legújabb, 16 országra kiterjedő, globális Tech Support Scam kutatásából.Az MTI-nek szerdán elküldött tájékoztatás szerint az ilyen adatlopási esetekben a támadó szakértőnek adja ki magát, aki vagy telefonon, hamis személyazonosság mögé rejtőzve, vagy az általa generált hamis, vírusfertőzésről szóló riportokra hivatkozva emailen, pop-up üzenetekben vagy akár hamis weboldalakon keresztül kéri a felhasználó közreműködését és telepíti az adathalász szoftvereket a gépre. A kutatás feltárta, hogy a fiatalok - az Y és Z generáció - különösen ki van téve ezeknek a támadásoknak. A 18 és 34 év közöttiek 50 százaléka vette fel a kapcsolatot a csalókkal, miután hamis üzenetekkel megkeresték őket.A Microsofthoz havonta 11 ezer technikai támogatásnak álcázott támadásról szóló bejelentés érkezik, a tech scam világjelenséggé vált, ami minden online felhasználót érint. A Microsoft ezért arra kéri a felhasználókat, hogy jelentsék a cégnek az ilyen eseteket, hogy a hatóságokat bevonva, nyomára akadjanak a bűnözőknek.Október 2012 óta a kiberbiztonság hónapja (Cybersecurity Awareness Month) az Európai Unióban, ezért a Microsoft ebben a hónapban kiemelten foglalkozik a felhasználók oktatásával. Talán az ilyen akcióknak is szerepe volt abban, hogy idén valamivel kevesebben számoltak be tech scam-ről, mint két éve: 68-ról 63 százalékra csökkent az ilyen adatlopási kísérletről számot adó felhasználók aránya és 3 százalékkal csökkent azoknak a száma, akiknek anyagi veszteséget okoztak ezek a támadások.A felhasználók acímen jelenthetik a tech scam-eket.A kutatás Ausztrália, Brazília, Kanada, Kína, Dánia, Franciaország, Németország, India, Japán, Mexikó, Új-Zéland, Szingapúr, Dél-Afrika, Svájc, az Egyesült Királyság és az USA-ra terjedt ki.