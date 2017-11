Őszintén Kikiről, Kikivel

Patkó Béla, ismertebb nevén Kiki, a nyolcvanas évek legsikeresebb magyar zenekarának, az Első Emeletnek volt a frontembere. A zenekar több mint egymillió albumot adott el, zenésztársaival 13 arany és 3 platinalemez büszke tulajdonosai.Kiki és Bencze Attila több mint 20 éve barátok. Mindig kellő humorral álltak az élethez és egymáshoz is, ami mostanra sem változott. Sokat ugratják egymást a mai napig. A reggelt Kiki gyönyörű, erdőszéli otthonában indították egy közös kávézással. Az énekes a hangszálaival kiválóan bánik, a fakanállal saját bevallása szerint azonban a mai napig nem sikerült megbarátkoznia, így biztos, ami biztos, az ebédet egy középkori hangulatot megidéző étteremben fogyasztották el.

A nap egyik fénypontja és következő állomása a hokipálya volt. Kiki szó szerint jégre tette Attilát, ugyanis az énekes 24 éve jégkorongozik, így meglehetősen magabiztosan mozog a pályán, ellentétben Attilával, akit nem kis könyörgések árán, cipőben sikerült végül jégre imádkoznia.A nap hátralévő részében Kiki régi zenekari társát, Berkes Gábort is meglátogatták, a záró akkord pedig Kiki egyik fellépése volt, ahova szintén elkísérték a kamerák. A műsorban az énekes több barátját is megismerhetjük, és zenésztársai is mesélnek róla. Kiki néhány éve súlyos betegséggel küzdött meg, erről is őszintén hallhatunk tőle.„Nagyon pörgős volt a forgatás, de ennek ellenére egy csöppet sem volt fárasztó, minden percét élveztem. Szerettem volna megmutatni, hogy milyen vagyok valójában, és szerintem remekül sikerült. Sajnos idő hiányában nem tudtunk mindenhová elmenni, de ennek ellenére úgy gondolom, így is rendkívül színes volt a program, és néhány barátommal is találkoztunk, olyanokkal, akik számomra fontosak" – árulta el Kiki.Vajon milyen lehet egy erdőszéli kis házban élni? Mi az, amit a kávén kívül Kiki biztonsággal el tud készíteni a konyhában? Hogyan látják őt barátai? Többek között ezekre is választ kaphatunk a műsorból.