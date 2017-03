Ősszel érkezik Jamie Oliver új sorozata

Újabb hároméves exkluzív szerződést kötött Jamie Oliver brit sztárszakács a Channel 4 brit tévécsatornával, a megállapodás részeként fogják bemutatni ősztől a brit sztárszakács Quick and Easy című új sorozatát.



Jamie Oliver kötelezettséget vállalt arra is, hogy a Jamie and Jimmy's Friday Night Feast című sorozatát 12 újabb epizóddal egészíti ki. A Quick and Easy című új tévésorozata nyolcrészes lesz, és szakácskönyv is készül belőle a Penguin kiadó gondozásában.



"Sokszor a legegyszerűbb dolgok a legjobbak. Képtelen vagyok elhinni, hogy 20 év kellett ahhoz, hogy csupán öt alapanyagra koncentrálva gondoljak ki ételeket, 'gyilkos' kombinációkat és főzési technikát, amelyek a legizgalmasabb főzésekhez vezethetnek" - idézte Olivert a The Guardian című brit napilap honalapja.



A brit sztárszakács 1999-ben kezdte karrierjét a BBC A pucér szakács című sorozatában, majd 2002-ben "igazolt át" a Channel 4 csatornához, amellyel azóta töretlen az együttműködése.



Jamie Olvier televíziós sikereit idén beárnyékolta, hogy kénytelen volt bezárni hat nagy-britanniai olasz éttermét leginkább azért, mert a font meggyengülése az Európai Unióból való kilépésről tartott népszavazás nyomán megdrágította az olaszországi alapanyagok beszerzését. Az étterembezárások okai között szerepel a vendégek számának csökkenése és az alkalmazottak képzésében tapasztalt nehézségek is.



Az étteremlánc azonban külföldön folytatja a terjeszkedést, Nagy-Britannián kívül 22 új vendéglő megnyitását tervezik - Düsseldorftól Reykjavíkig - partnerek bevonásával. Jamie Oliver cégének jelenleg 42 étterme van Nagy-Britanniában, külföldön további 36 vendéglátóhely - egy Budapesten - viseli a Jamie's Italian nevet. Az új éttermek megnyitásával birodalma 100 éttermet számlál majd.



Az éttermek létfontosságúak a cégbirodalomban, 2015-ben ők hozták 158 millió fontra rúgó bevételeinek háromnegyedét. A vállaltbirodalom adózás előtti nyeresége 2015-ben 10,2 millió fontot tett ki, ami Jamie Olivernek 3 millió fontnyi osztalékot jelentett brit sajtóértesülések szerint.