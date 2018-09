Összefoglaló anyagot adott ki Jean-Michel Jarre

Planet Jarre címmel eddigi fél évszázados pályáját összefoglaló, 41 számot tartalmazó kiadvánnyal jelentkezett pénteken Jean-Michel Jarre. A 70 éves francia szintetizátorvarázsló hamarosan friss stúdiólemezzel is jelentkezik Equinoxe Infinity címmel.



A gyűjteményes anyagra került szerzemények tematikusan, négy csoportba rendezve szerepelnek Soundscapes, Themes, Sequences, Explorations & Early Works alcímmel. A jól ismert darabok mellett több eddig ismeretlen kompozíció, valamint két vadonatúj felvétel (Herbalizer, Coachella Opening) is helyet kap a többféle formátumban megjelenő anyagon - közölte a Sony Music magyarországi forgalmazója, a Hear Hungary pénteken az MTI-vel.



Mint írták, a Coachella Opening Jarre Electronica elnevezésű világkörüli turnéjának hangulatát hozza vissza a hallgató számára: a zenész idén áprilisban először lépett fel pályafutása során a híres kaliforniai Coachella Fesztiválon. (Az Electronica-koncertsorozat keretében 2016 novemberében a Papp László Budapest Sportarénában is koncertet adott.)



November 16-án jelenik meg Jean-Michel Jarre huszonharmadik stúdiólemeze Equinoxe Infinity címmel. Az anyag a billentyűs negyedik albuma, az 1978-ban kiadott Equinoxe rég várt, negyven évvel későbbi folytatása. A közlemény kiemeli: a friss anyaghoz olyan témák szolgáltatták az inspirációt, mint az életünket behálózó új technológiák, a mesterséges intelligencia kérdése, és mindezeknek az emberiségre gyakorolt hatása. Az album két változatú borítóját Filip Hodas készítette, és a grafika erőteljesen rezonál a negyven évvel ezelőtt megismert képi motívumokra.



"Szerettem volna ráirányítani a figyelmet arra, milyen forgatókönyvekkel kell szembenéznünk az innováció és a technikai fejlődés előrehaladásával, amitől sok esetben erőteljesen függünk. Az Equinoxe Infinity két ellentétes világ filmzenéjét festi meg: az egyiken az emberiség békében és harmóniában él a természettel és a technológiával, a másik félelmetes és torz jövőképet jelenít meg, ahol a gépek uralják a világot" - mondta a borító és a zene kapcsán Jarre.



Az elektronikus zene francia atyja eddigi lemezei közül az említett Equinoxe mellett kiemelkedik az Oxygene (1976), a Magnetic Fields (1981) vagy az állatkertek hangjait megidéző Zoolook (1984). Tehetségét apjától örökölte: Maurice Jarre írta például a Doktor Zsivágó című film zenéjét.



Albumaiból eddig több, mint 80 milliót adtak el, az európai popelőadók közül először lépett fel Kínában 1981-ben. Rendkívül sikeres zenei pályafutása során háromszor (1986, 1989, 1991) kapott Grammy-díjat a new age kategóriában, lemezei az elektronikus zene számos előadójára volt hatással, köztük a Daft Punkra, az Airre, Mobyra és a Chemical Brothersre. Környezetvédő, humanitárius aktivistaként is ismertté vált.