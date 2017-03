Összeáll a hollywoodi álomcsapat: Spielberg, Streep és Hanks

Összeáll a hollywoodi álomcsapat: Steven Spielberg, Meryl Streep és Tom Hanks a hetvenes évek elején nagy port felvert jelentés, a Pentagon-ügyirat történetének felelevenítésére vállalkozik egy készülő filmben.



Bennfentes hollywoodi források szerint Spielberg rendezi majd a The Post című filmet, amely a 20th Century Fox és az Amblin Entertainment produkciója lesz.



Spielberg Liz Hannah forgatókönyvéből rendezi a filmet, amely a The Washington Postban 1971-ben megjelent, a vietnami háborúról szóló titkos tanulmány ügyét eleveníti fel.



A jelentést azt követően publikálták a Postban, hogy egy szövetségi bíró eltiltotta a New York Timest az ügy további ismertetésétől. A Timesban ugyanis korábban egy sor cikk jelent meg a vietnami háború valóságos, szigorúan titkosnak minősített adatairól, amelyeket Daniel Ellsberg katonai elemző szivárogtatott ki.



A Washington Post kiadója, Katharine Graham a New York Timesszal összefogva perelte ki az anyag kiadásának jogát.



A deadline.com szerint Hanks a Washington Post főszerkesztője, Ben Bradlee szerepét játssza, ezúttal már ötödik alkalommal forgat majd Spielberggel. Streepnek Katharine Graham szerepét szánták.



A Pentagon-ügyirat címmel 2003-ban Rod Holcomb rendezett filmet, amely az ügy kulcsfigurájával, Daniel Ellsberggel foglalkozott.