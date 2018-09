Oscar-életműdíjat kap Cicely Tyson színésznő és Lalo Schifrin zeneszerző

Cicely Tyson színésznő, Lalo Schifrin zeneszerző és Marvin Levy sajtószóvivő is tiszteletbeli Oscar-díjat kap, a Kathleen Kennedy-Frank Marshall producerházaspárt pedig a Thalberg-díjjal tünteti ki az amerikai filmakadémia - írta a The Hollywood Reporter.



Az Amerikai Filmművészeti és Filmtörténeti Akadémia (AMPAS) 54 tagú kormányzói tanácsa kedden éjszaka szavazott az életmű előtt tisztelgő Oscar-díjakról és az Irving G. Thalberg-díjról. Az elismeréseket november 18-án adják át a filmakadémia 10. kormányzói díjátadó ceremóniáján Hollywoodban.



Cicely Tysont 1973-ban jelölték Oscar-díjra a Csibész című film női főszereplőjeként nyújtott alakításáért. További ismert filmjei között van a Sült, zöld paradicsom és A segítség is.



A hatszor is Oscar-díjra jelölt Lalo Schifrin Argentínából származik. Mielőtt az ötvenes években Buenos Airesben filmzenéket kezdett volna komponálni, Franciaországban tanult klasszikus zenét és dzsesszt. Több mint száz film zenéjét szerezte, neki köszönhető a Mission: Impossible alapmotívuma is.



Marvin Levy az MGM stúdiónál kezdett dolgozni New Yorkban, majd Hollywoodban a Columbiánál folytatta pályáját, ahol olyan filmekkel foglalkozott, mint A mélység vagy a Kramer kontra Kramer.

A Harmadik típusú találkozások forgatása, 1977 óta képviseli Steven Spielberget, az Amblin Entertainment, a DreamWorks és az Amblin Partners produkciós cégekben is dolgozott. Ő az első filmipari sajtószóvivő, aki Oscar-életműdíjat kap.



Kathleen Kennedy és Frank Marshall is számos olyan film producere volt, amelyet Spielberg rendezett. Az elveszett frigyláda fosztogatói producereként Marshall Oscar-jelölt lett. Kennedy, akit az E.T. - A földönkívüli, a Hadak útján és a Lincoln című filmekért jelöltek Oscarra, az első nő, aki elnyeri a Thalberg-díjat.



A producerházaspár alapította az Amblin Productions céget Spielberggel, majd 1991-ben saját produkciós vállalatukat is létrehozták. A Kennedy/Marshall dolgozott a Hatodik érzék, a Vágta, a München és a Benjamin Button különös élete című Oscar-jelölt filmeken is.



Kennedy jelenleg a Lucasfilm elnöke, felügyeli a Star Wars-filmeket, Marshall pedig legutóbb a Jurassic World: Bukott birodalom című kasszasiker és a néhai Orson Welles negyven évvel ezelőtt forgatott, de csak a most zajló velencei filmfesztiválon debütáló The Other Side of the Wind című filmjének producere volt.



Az Irving G. Thalberg-díjat a filmszakma legkiválóbb producerei kaphatják meg. Utoljára 2010-ben Francis Ford Coppola vehette át.