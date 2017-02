Oscar-díjat nyert Deák Kristóf Mindenki című filmje - Galéria sok-sok fotóval

Újabb magyar Oscar



Deák Kristóf rendező és Udvardy Anna producer kapta a Mindenki című alkotásért a legjobb rövidfilmnek járó díjat a 89. Oscar-gálán helyi idő szerint vasárnap este Los Angelesben.



Deák Kristóf a díjat átvéve köszönetet mondott a filmakadémiának, valamint családjának és tanárainak. "Ajánlom ezt a díjat mindazoknak az embereknek, akik jobbá tehetik ezt a világot, a gyerekeknek. Próbáljuk őket jól felnevelni, hogy büszkék lehessünk rájuk" - fogalmazott.



A Mindenki az Ennemis intérieurs című francia, a La femme et le TGV című svájci, a Silent Nights című dán és az El corredor című spanyol filmmel volt versenyben a legrangosabb hollywoodi elismerésért, amelyet idén 89.



Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a Facebook-oldalán gratulált a Mindenki című film alkotóinak, akik megkapták a legjobb rövidfilmért járó Oscar-díjat. "Wow! Két éven belül két Oscar-díj. Gratulálok Mindenkinek, aki részt vett az alkotásban" - olvasható a bejegyzésben, amelyben a kormányfő gratulációja angolul is elérhető.

A Holdfény című dráma kapta a legjobb filmnek járó díjat a 89. Oscar-gálán, a legfontosabb kategóriában azonban először tévedésből a Kaliforniai álom című musicalt hirdették ki győztesnek. A zűrzavarba torkolló estén a legjobb rövidfilmek között a Mindenki című magyar film diadalmaskodott. Deák Kristóf rendező és Udvardy Anna producer munkája révén először kapta meg magyar kisfilm az amerikai filmakadémia díját.A legfontosabb kategória, a legjobb film győztesét Faye Dunaway és Warren Beatty, az ötven éve bemutatott Bonnie és Clyde című klasszikus két főszereplője jelentette be. A színész azonban rossz borítékot kapott, habozott is felolvasni a papíron álló szöveget, mert azon az előző, a legjobb női főszereplő kategória nyertesének, Emma Stone-nak a neve és a Kaliforniai álom címe szerepelt. Faye Dunaway azonban magához ragadta a szót, és kihirdette győztesnek a népszerű musicalt. Mint hamar kiderült, tévedésből.Az amúgy nyugodt mederben folyó gálán a legjobb férfi főszereplő Casey Affleck lett A régi város című filmben nyújtott alakításáért, míg az epizodisták között Maharshala Alit, a Holdfény szereplőjét jutalmazták.A nőknél a főszereplőnek járó díjat Emma Stone kapta a Kaliforniai álomban nyújtott alakításáért, a mellékszereplőknél pedig Viola Davis vehette át az amerikai filmakadémia elismerését a Fences című drámában nyújtott alakításáért.A rendezők mezőnyében a mindössze 32 éves Damien Chazelle kapta az Oscar-díjat a Kaliforniai álomért, amely 14 jelöléséből végül hatot váltott díjra.A régi városért Kenneth Lonergan, a Holdfényért pedig Barry Jenkins kapta a legjobb eredeti, illetve adaptált forgatókönyvért járó díjat.Két díjat is besöpört Justin Hurwitz. A fiatal zeneszerzőt előbb a Kaliforniai álom zenéjéért, néhány perccel később pedig a legjobb betétdalért jutalmazták, ugyancsak a Kaliforniai álom révén. A City of Stars című számért Benj Pasekkel és Justin Paullal vehette át a díjat.A legjobb operatőr Linus Sandgren lett a Kaliforniai álom fényképezéséért.Az ügyfél című iráni alkotás nyerte el a legjobb idegen nyelvű film Oscar-díját. Aszgar Farhadi második alkalommal kapta meg az Oscart ebben a kategóriában. Az iráni rendező azonban már jóval a ceremónia előtt bejelentette, hogy nem megy el a díjátadóra a hét muszlim többségű ország állampolgárainak beutazását korlátozó - azóta már felfüggesztett - amerikai elnöki rendelet miatt. Üzenetében megköszönte a díjat és sajnálatát fejezte ki, hogy nem lehet jelen. Mint írta, honfitársai és a további hat érintett ország iránti tisztelete jeléül maradt távol.A legjobb vágás díját A fegyvertelen katona című film kapta.A legjobb egész estés animációs film a Zootropolisz - Állati nagy balhé lett, a legjobb rövid animáció elismerését pedig a Szalonkának ítélte oda az amerikai filmakadémia.A legjobb dokumentumfilmnek járó díjat Ezra Edelman 467 perces munkája, az O.J.: Made in America kapta. A legjobb rövid dokumentumfilm a The White Helmets lett. Az alkotás a szíriai polgárháború dúlta területeken hősies munkát végző mentőalakulatról szól.A legjobb hangvágás Oscar-díját az Érkezés, a hangkeverését pedig A fegyvertelen katona című filmnek ítélték. 