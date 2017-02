Oscar-díj: Halle Berry, Samuel L. Jackson és Shirley MacLaine is díjat ad át

"Ezek miatt a színészek miatt szeretünk moziba járni" - mondta Michael De Luca és Jennifer Todd. Hozzátették: "szerepeljenek kasszasikerekben, vagy művészfilmekben, ezek a színészek mindig a legjobbat nyújtják, és örömmel üdvözöljük őket a 89. Oscar-díjátadó ceremónia színpadán" - olvasható az Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia közleményében.



A most bejelentett hírességek névsorát gyarapítja Jamie Dornan, Chris Evans, Gael García Bernal és Dakota Johnson is.



A testület korábban bejelentette, hogy Leonardo DiCaprio, Brie Larson, Mark Rylance és Alicia Vikander is színpadra lép az idei gálán, hogy részt vegyen a trófeák kiosztásában.



Mind a négyen tavaly vehették át az első Oscar-jukat: DiCaprio A visszatérő, Larson A szoba című film főszerepében, Rylance a Kémek hídja, Vikander pedig A dán lány című mozi mellékszerepében nyújtott alakításáért.



A 89. Oscar-díjátadó ceremónia házigazdája Jimmy Kimmel lesz, a műsort február 26-án az ABC tévécsatorna közvetíti Észak-Amerikában, és több mint kétszáz televízió veszi át világszerte.