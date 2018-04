Orvos vigyáz A Nagy Duett kismamáira

Kasza Tibi és Pápai Joci is figyel Adrira © Tv2

A sikerműsor sztárjainak nem voltak extra kívánságai, de a csatorna komoly figyelmet fordít arra, hogy a várandósan is komoly, megerőltető feladatot végző édesanyák semmiben ne szenvedjenek hiányt - írja a borsonline.hu Kifejezetten jó dolog várandós anyukának lenni a TV2 A Nagy Duett című sikerműsorában, legalább is Csobot Adél, Kollányi Zsuzsi és Nagy Adri szerint. A Jóban Rosszban sztárja, aki ezúttal zsűritag, jelenleg terhességének hetedik hónapjában jár, tíz kilót hízott, és csupán egyetlen kérdése volt a műsor készítőihez, amikor igent mondott a felkérésre.– Arra voltam csak kíváncsi, hogy van-e orvos a közelben. Rögtön megnyugtattak, hogy igen, hiszen az ilyen produkcióknál ez elengedhetetlen a szereplők mellett a nézők és a stábtagok miatt. Jocival és Tibivel nagyon sokat cukkoljuk egymást, nekem is „fiús" humorom van, könnyen szót értünk.A szünetekben viszont igazi úriemberek, azonnal ugranak, hogy lesegítsenek a zsűripulthoz vezető lépcsőn, nehogy baj legyen. A stábtagok nagyon figyelmesek, az öltözőmben gyümölcsökkel várnak – mesélte a Borsnak Adri.Kollányi Zsuzsi az idei széria első adásában jelentette be, hogy első gyermekével várandós. Az énekesnőnek, saját bevallása szerint, mindig is jó volt az állóképessége, de két próba után ő is el tud fáradni.– Az öltözőben van egy kanapé, amin két próba között bármikor tudok pihenni, aludni egy keveset, ha szükségem van rá. Nemcsak nekem hasznos, hanem az olyan gyakorló édesanyáknak, mint Wolf Kati, aki két gyerek és a zenei karrierje mellett szintén szereti az ilyen lopott pillanatokat. A műsorkészítők és a koreográfusok persze figyelnek rám, nem akarják, hogy megerőltessem magamat.