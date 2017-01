Őrült tajvani család költözik a Comedy Central képernyőjére

A Feketék fehéren és Goldberg család után egy újabb fekete humorral átszőtt családi sorozat költözik a Comedy Central lakóközösségébe. Az Amerika Huangjaiban egy vaskalapos tajvani házaspár próbálja meg a már Amerikában született három gyermekét az otthoni hagyományok, illetve a modern kor szellemisége mentén nevelni, nem kevés fejtörést okozva. A sztereotip tajvani család vicces mindennapjait január 9-től, hétfőn esténként láthatjuk a humorcsatornán.



A sorozat az ázsiai-amerikai kulturális különbségek szülte vicces helyzeteket mutatja be a Huang család mindennapjain keresztül. A rövid epizódokban megjelenő fekete humor a sorozat plakátjain is megmutatkozik: minden évad promóképe egy híres amerikai festmény vicces verziója – az itthon is nagyon várt első évad rögtön az egyik leghíresebbiket, Grant Wood Amerikai gótikáját gondolja újra, a második évadé pedig Edward Hopper híres éttermi jelenetét az Éjjeli baglyokat eleveníti meg.



A család legidősebb fia, Eddie Huang élete és a 2013-as életrajzi könyve alapján készült szitkom 1995-be repít vissza minket, amikor a família Washington kínai negyedéből Floridába költözik, hogy Huang apuci valóra válthassa a saját "amerikai álmát" és sikeres western éttermet nyithasson.



A gyerekek számára ugyan már nem teljes kulturális sokk az amerikai élet, de így is gyakran komikus helyzetetekbe keverednek - és nem csak akkor, amikor az ebédlőben mindenki arrébb ül az ázsiai ebéd ismeretlen szaga miatt, de például akkor is, amikor a szomszéd háziasszonyok egy zacskó kutya kakival a kezükben görkorcsolyáznak az utcán.



Amerika legújabb kedvenceinek a költözés nem hozza el a várt kulináris sikereket − csupán laktózintoleranciát, Huang anyuci haját felborzoló páratartalmat, valamint néhány zargató osztálytársat −, Eddie apukájának a család minden tagja helyett elég optimizmus jutott. Persze az igazi külvárosi életmód vásárolgatás és az ingyen minták begyűjtése közben anyuci szívét is meg-megmosolyogtatja néha.



Amerika Huangja hétfőn esténként 21.30-tól a Comedy Central műsorán!