Őrület! Kilenc tyúktojást költött ki egy francia művész

Három hét kotlás után kiköltött kilenc tyúktojást Abraham Poincheval francia művész a performanszának helyet adó párizsi múzeum csütörtöki közleménye szerint.



A projekt március végén kezdődött, amikor a művész tyúkanyót utánozva saját testének melegével kezdett mintegy tíz tojás kiköltésébe Párizsban, a Palais de Tokyo modern művészeti múzeum üveg viváriumában.



Akkor úgy becsülték, 21-26 napig kell kotlania a tojásokon, hogy kikeljenek. Az elsőnek kedden repedt meg a héja, csütörtökre további nyolc csibe is kikelt, úton vannak egy tanyára - közölte a múzeum szóvivője.



A 44 éves Poincheval egy széken ült, a tyúktojásokat egy tárolóedényben rögzítették a szék alá. Azzal számolt, hogy bélelt, vastag takaróval beborított testének melege a megfelelő hőmérsékletet fogja szolgáltatni közvetlenül a tojások fölött.



Táplálkozását is úgy alakította, hogy olyan ételeket - például gyömbért - fogyasszon, amelyek emelik a testhőmérsékletet.



Poincheval március elején fejezte be előző performanszát: egy hetet töltött el egy 12 tonnás sziklatömbbe bezárva a Palais de Tokyo múzeumban.



A performanművész korábban egy hetet töltött egy tonnányi kődarab alatti lyukban és két hetet egy kitömött medvében.