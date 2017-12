Országos TV premierek a Humor+ műsorán

A családi történetek mindig rejtenek a drámai pillanatok mellett jócskán vicces szituációkat is. A Humor+ decemberi országos televízió premierjei három nem mindennapi család életébe ad betekintést garantálva a vidám perceket.



December 4-én a tizenharmadik évad részeivel folytatódik az Amerikai fater című animációs sorozat. A konzervatív családfő Stan Smith, felesége Francine, gyermekeik Hayley és Steve, és persze Roger, a szarkasztikus földönkívüli, valamint Klaus, az egykori NDK-s sportoló, aki a CIA merényletének köszönhetően ma már egy aranyhal testében éli mindennapjait garantálják a vicces perceket. A legújabb részekben felmerül, hogy bővül a család Hayley-nek köszönhetően, Francine lopási ügybe keveredik, de egy gyerek-pszichológus is képbe kerül Steve kapcsán.



December 5-től Ray Barone küzd újra a családi béke megteremtéséért a Szeretünk Raymond nyolcadik és kilencedik évadában, amelyet hosszú várakozás után a Humor+ hoz el a nézőknek. Ray Baronenak látszólag minden megadatott az életben, ami csak szükséges. Gyönyörű feleség, csodás család, fantasztikus munka és egy szép, long island-i ház. a problémát a férfi szülei okozzák, akik az utca túloldalán laknak, és irigy bátyja, akik egyfolytában megzavarják a család nyugalmát. Az állandó, előre nem jelzett látogatásaik és örökös gyermeknevelési tanácsaik sok feszültséget okoznak, na meg persze vicces pillanatokat is. Ray persze a legjobbat akarja nyújtani, hogy mindenkit boldoggá tegyen, hogy ez mennyire sikerül, az hamarosan kiderül.



December 14-én Mick kell a gyereknek második évada is elsőként a Humor+ műsorán látható. Mick teljesen alkalmatlan a feladatra, hogy gazdag testvére, Poodle elkényeztetett gyerekeit nevelje, de nincs más választása. Mikor Poodle elmenekül az országból a hatóságok elől, rámaradnak a gyerekek, és velük elég sok probléma.



Amerikai fater 13. évad – december 4-től minden hétköznap este 20:30-tól dupla részekkel



Szeretünk Raymond 8. évad – december 5-től minden hétköznap 12:35-től dupla részekkel



Mick kell a gyereknek 2. évad – december 14-től csütörtökönként 21:30-tól