Országos tévépremier az AXN-en: indul a Skorpió - Agymenők akcióban 3. évada!

Péntek este 21:00-tól dupla epizóddal, országos TV premierként indul a Skorpió - Agymenők akcióban harmadik évada az AXN csatornán. A Skorpió fedőnevet viselő különleges egység tagjai nem szokványos bűnüldözők, ők nem fegyverekkel, hanem az eszükkel és a tudománnyal segítik kézre keríteni a rosszfiúkat. A harmadik évad a korábbi szezonokhoz hasonlóan nem szűkölködik a rázós helyzetekben. A csapat tagjainak ismét félre kell tenniük személyes problémáikat, hiszen egy hekkerek által irányított nukleáris támadást kell megakadályozniuk.

A különleges egységet az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma hozta létre, mert csak a különc zsenik képesek felvenni a harcot a világ csúcstechnológiai veszélyei ellen. A csapat a Skorpió fedőnevet kapta, amelynek vezetője Walter O' Brien (Elyes Gabel), a világ egyik legintelligensebb embere. Az egység további tagjai: Sylvester Dodd (Ari Stidham), statisztikai guru, Toby Curtis (Eddie Kaye Thomas), világklasszis pszichiáter, aki akár a nyitott könyvben, úgy olvas az emberek elméjében és Happy Quinn (Jadyn Wong), a technikai zseni. A belbiztonságiak Cabe Gallo (Robert Patrick) nyomozón keresztül tartják a kapcsolatot a Skorpióval. Bár a zsenik minden veszélyt képesek elhárítani, a hétköznapi kapcsolataiknak gyakran a különcségük szab határt. Szerencsére egy ,,tolmács" is akad közöttük, aki segíti őket az emberekkel való kommunikációban. A korábbi pincérnő, Paige Dineen (Katharine McPhee) megérti a csapat szociális problémáit, mivel neki is van egy különc gyermeke, akit egyedül, illetve a csapattal közösen nevel. A zsenik bár jártasak a tudományokban, és a világ megmentésében, de a gyermeknevelés még rajtuk is kifog néha.Kövesse nyomon a különc zsenik rázós helyzeteit az AXN műsorán!