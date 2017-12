Országos rekorddal zárult a Kodály nyomában országos online zenei játék

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, az online vetélkedő fővédnöke a díjátadó gálán kiemelte: a magyar zenekultúra történetében Kodály Zoltán Bartók Bélával nem csupán egy oldalt írt, hanem a legfontosabb fejezetek egyikét. Felismerték egyrészt a magyar népdalokban rejlő emberi, művészi erőforrást és ezt a több ezer csodát nemcsak egyszerűen megmentették és továbbadták, hanem új életre is keltették.Mint mondta: Kodály Zoltán fiatal zeneszerzőként egy korábban járatlan úton elindulva felismerte azt, hogy ha "nemcsak túlélni akarunk, hanem szépen is élni, akkor ez, csakis saját kultúránk ápolásán keresztül lehetséges". Hangsúlyozta: 2017-ben 118 pianínót, tankerületenként két hangszert vásárolt, ennyi pénzt Magyarországon még soha nem fordítottak hangszercserére.Balog Zoltán kiemelte: a kormány azt szeretné, ha minden zeneiskolában ki tudnák cserélni az elhasznált hangszereket, ezért erre a célra 2018-ban 2,8 milliárd forintot fordítanak.Felidézte, hogy a kórusok támogatására kiírt 10 millió forintos pályázatra mintegy 300 iskola jelentkezett. A felhívásra a határon túlról is jelentkeztek. A pályázatnak köszönhetően 61 új kórus alakult a Kárpát-medencében.Szemereyné Pataki Klaudia Kecskemét polgármestere a díjátadón elmondta: Kodály Zoltán nem csupán komponistaként, hanem zenepedagógusként is sokat tett, azért hogy a népdalkincs beépüljön a magyar zenei nevelésbe. Ösztönzésére Kecskeméten alakult meg az első ének-zenei tagozatos általános iskola és Kecskemét ma már méltán mondhatja, hogy a hazai zenei oktatás fellegvára lett.A gálaesten a Kodály Zoltán által gyűjtött népdalok a helyszínen jelenlévő kecskeméti kórusok előadásában hangoztak el, amelyhez az élő közvetítésnek köszönhetően a világ számos pontjáról csatlakoztak. Az énekkarok között voltak kétszemélyes és száz fős kórusok is, a felvidéki Galántán és Kolonon át többek között Beregszász, Pelsőc, Nagykörű és Kolozsvár is Kodálytól műveitől volt hangos.A kecskeméti kezdeményezés ezzel jelentősen túllépte az eddigi "egy időben ugyanazt a dalt éneklés" rekordját, amelyet 2013-ban állítottak fel. Akkor 79 kórus, mintegy 2000 fő összesen 31 településen énekelt együtt.Az októberben indult Kodály nyomában online zenei vetélkedő középpontjában a 135 éve született és 50 éve elhunyt Kodály Zoltán és zenei öröksége állt. A kettős évforduló kapcsán a kecskeméti Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ több intézmény szakmai együttműködésével egy háromfordulós országos vetélkedő keretében hívta közös játékra, éneklésre ás alkotásra a különböző korosztályokat. Céljuk az volt, hogy minél többen megismerjék Kodály Zoltán életét, munkásságát és felkeltség az érdeklődést művei iránt. Fontos szándék volt, hogy sokan megtapasztalják az együtt éneklés örömét is. A hagyományos feladatokat és a fiatalok körében is népszerű szórakoztató-kulturális elemeket ugyancsak tartalmazó játékra egyéni versenyzők és csapatok is jelentkezhettek.Az első forduló ráhangolódás volt a Kodály-életműre, amely azoknak kedvezett, akik olvasni, kutatni és rejtvényt fejteni szeretnek. A második fordulóban a zeneszerzés iránt fogékonyak és a szövegírói vénával rendelkezők mutathatták meg, hogyan dolgoznának át egy Kodály által gyűjtött népdalt. A harmadik fordulóra azok nevezését várták, akikhez inkább a képzőművészet vagy a tánc állt közelebb. A játékokban összesen több mint ezren vettek részt.A fordulók és a közönségszavazás nyertesei a pénteki gálán vehették át jutalmukat. Az első fordulóban a Katalinka csoport és Puskás Szilvia Erzsébet diadalmaskodott. A második feladatnál a Zatibom formáció és szintén Puskás Szilvia Erzsébet bizonyult a legjobbnak, a különdíjat a Partiumi kontyocskák, a közönségszavazást pedig a Penta Paks csapata nyerte. A harmadik forduló illusztráció kategóriájának győztese a Dorogi Quintett és Deák Andrea lettek, míg a táncos kategóriában a Movement Dance School csapata végzett az élen és a Katalinka csoport produkcióját ítélte legjobbnak a közönség. A játék fődíját Puskás Szilvia Erzsébet érdemelte ki. A győztesek mindannyian egy kulturális programokkal teli wellness hétvégét tölthetnek el Kecskeméten.A rendezvényt Bogányi Gergely zongoraművész koncertje zárta, aki a saját közreműködésével fejlesztett Bogányi-zongorán adta elő műsorát.