Országos lefedettséggel indul a Sony Max és a Sony Movie Channel

A világ egyik legnagyobb szórakoztató márkája és tartalomgyártója a régióban elsőként a magyar nézőknek hozta el a Sony csatornamárkákat. Október 3-ai indulásukkal egyidőben, a Sony Max és a Sony Movie Channel az ország legtöbb televíziós szolgáltatójának kínálatában elérhető lesz.Az AXN Black és az AXN White újrapozícionálását követően, október 3-án indulnak a Sony csatornamárkák, amelyek régiónkban elsőként Magyarországon debütálnak. A fiatalos női célcsoport igényeit kielégítő Sony Max és a filmes tartalmakat kínáló Sony Movie Channel elindítása a Sony Pictures Television Networks CE hosszú távú beruházási stratégiájának része a régióban, amely a friss márkák bevezetésén kívül, a meglévő AXN, VIASAT3 és VIASAT6 csatornák megerősítését is jelenti.A Sony Max és a Sony Movie Channel az ország szinte valamennyi televíziós szolgáltatójának kínálatában elérhetőek közvetlenül indulásuktól. A teljesség igénye nélkül a következő nagyobb szolgáltatóknál találják meg az érdeklődők a csatornákat: UPC Magyarország Kft., Magyar Telekom, UPC DTH, DIGI, Invitel, Tarr Kft., PR Telekom, Vidanet, valamint számos kisebb szolgáltatónál is.A Sony Max a fiatalos, női közönséget szólítja meg, egyedi valóságshow-k, főzőműsorok, romantikus vígjátékok, csajos sitcomok és erős női karakterekre építő dráma és krimi sorozatok garantálják az önfeledt szórakozást. Kizárólag a Sony Max-on láthatják a nézők országos tévépremierként az Anyaság túlsúlyban első évadát, valamint az egyik legnézettebb amerikai sorozat, a Rólunk szól második szezonját. Az ősz folyamán olyan közönségkedvencek kerülnek képernyőre, mint a már kultikus Szex és New York, Az élet csajos oldala, a Jóbarátok, a Will és Grace, a Downton Abbey, Az uralkodónő vagy éppen az Outlander - Az idegen, de érkezik a Ne bízz a ribiben! című sitcom, valamint az egyik leghíresebb török színésznő, Beren Saat főszereplésével A bosszú című nemzetközi sikersorozat is. A gasztroműsorok kedvelőinek örömére, a csatorna elhozza a Masterchef Junior és a Sütimester új szezonjait is.Sőt, már indulásakor dedikált saját gyártású műsort is kap a Sony Max; a Stíluspárbaj Lakatos Márkkal második évada idén ősszel debütál a csatornán. Ezen kívül merész és nagysikerű hazai gyártású VIASAT műsorok garantálják a szórakozást, jön az Exek az édenben, az Ádám keresi Évát és a Lakástalkshow. Meglepő, izgalmas showműsorok, kimondottan a magyar közönség igényeire szabva.A Sony Movie Channel a modern remekműveken, a legújabb klasszikusokon, illetve kultikus történeteken keresztül hozza el az igazi moziélményt nézőinek, kiegészítve ezt a népszerű filmek minőségi sorozat feldolgozásaival. Számos nagysikerű Sony mozifilm érkezik a csatornára, mint a Men in Black – Sötét zsaruk, a Bad Boys – Mire jók a rosszfiúk? és a Jumanji. De jön a Gladiátor Russell Crowe-val, a Charlie Wilson háborúja Tom Hanks-szel, az Azonosság John Cusack főszereplésével, A John Malkovich menet, valamint a Kecskebűvölők sztárparádéja és még sok-sok kedvenc, ami újra és újra leülteti az embert a tévé elé.A mozik mellett, a Sony Movie Channel a filmes kapcsolódású sorozatok tárháza, amelyek nem érnek véget csupán 90 perc után, mint a hagyományos filmek. Minden nap újabb és újabb kalandokat élhet át a néző kedvenc karaktereivel, hőseivel és rosszfiúival. Kizárólag a csatornán lesz látható idén ősszel a Hannibal a hátborzongató Dr. Lecterrel, az Alkonyattól Pirkadatig a Gecko testvérekkel, valamint a Bates Motel, amely a Psycho című kultikus filmhez kapcsolódik és a Damien: A sátán kegyeltje, ami az Ómen című horrorfilm kiterjesztése.