Országos évadpremier: Fekete Vitorlák a Paramount Channel műsorán

A Paramount Channel elhozza nekünk a Fekete Vitorlák várva várt legújabb részeit. A befejező 4. évad tele lesz izgalmakkal, kalandokkal és az epizódok során a legnagyobb titkokra is fény derül. Nem várt fordulatok és a már megszokott harcos, izgalmas jelentek biztosítják, hogy egy pillanatra se tudjuk levenni majd a szemünket a képernyőről. ​Vajon Flint kapitány és Silver elérik, hogy Nassau ellenálljon, vagy elvesztik hatalmukat és legénységüket a harcok során?



A kalóztörténet a 4. évadban sem okoz majd csalódást: kalandokban, véres összecsapásokban és erotikus jelenetekben sem lesz hiány. Bosszú és titkok szövik át a többszörös Emmy-díjas sorozat cselekményét, amelyeknek köszönhetően a befejező részekben az izgalom a tetőfokára hág.



Az évad rögtön egy hatalmas vereséggel kezdődik, már az első epizódban rengeteg kalóz esik el és Silver élete (Luke Arnold) is veszélybe kerül, amikor az óceán mélyére sodródik. Silver és Flint kapitány (Toby Stephens) együttműködésre kényszerül egy egymás ellen vívott párbaj után annak érdekében, hogy megmentsék legénységüket. Vajon végül sikerül Flintnek elrejteni a kincset és megvédeni az embereit is?



John Silvernek hihetetlen karakterfejlődése már önmagában megérné, hogy a Paramount Channel műsorán végigkövessük a 4. évadot, de a romantikus szálak is egyre jobban kibontakoznak és fény derül a Hannah New által játszott karakter, Eleanor furcsa viselkedésének okára is.



A sorozat vezető producere és társkészítője, Jonathan E. Steinberg elmondta, hogy bár nehéz döntés volt, de a 4. évad lesz az utolsó, amelynek viszont jobb befejezést el sem tudtak volna képzelni. Minden kérdésre választ kapunk az utolsó részekben, de aki mégsem tud betelni a történettel, az a Kincses Szigetből megtudhatja, mi történt ezután.



Kövesse a Fekete Vitorlák kalózainak történetét csütörtökönként a Paramount Channel műsorán, és legyen szemtanúja John Silver és Flint kapitány utolsó összecsapásának.



A Fekete Vitorlák legújabb epizódjai április 20-tól, csütörtökönként 23:00-tól a Paramount Channel műsorán!