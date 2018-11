Óriási felfordulást okozott Emilio felesége

Már egy ideje tervezgette Kefír kedvese, Mariann és Tina, hogy együtt töltenek egy csajos estét. Bár még nem sikerült teljesen elszakadniuk szívszerelmeiktől, hiszen amíg ők a felső szinten, a férfi szakasz az étterem alsó szintjén lakmározott, de ennek a megoldásnak is nagyon örültek."Ez egy óriási előrelépés, hogy nem Emilioval együtt töltjük az estét. Igaz csak egy szinttel tartózkodnak lejjebb, de nyugodtan csacsoghatunk, dumálhatunk a lányokkal. Örülök, hogy Vivike és a kis Tina is elkísértek minket" - mondta Tina, akinek lánya szervírozta a teát. "Otthon gyakran Pierre Richardnak hívnak, mert akárhányszor megmozdulok borul minden" - mondta a kisebbik Tina.Ám ezúttal nem ő, hanem édesanyja volt az, aki a galibát okozta. Mikor kipróbálta a vízipipát maga felé húzta azt és az izzó parázzsal megpakolt pipa eldőlt, szétszórva az összes parazsat. Ezzel nemcsak a szőnyeget sikerült kiégetni, de Mariann haja és telefon tokja is megpörkölődött. Tina elképesztően sajnálta a történteket."Velem ilyen még soha nem fordult elő. Borzasztóan szégyellem magam. Ezt az egészet én okoztam, véletlenül. Kiégett a padlószőnyeg nem is egy helyen. Jóvá kell tennem a történteket a tulajnál" - mondta Tina az eset után, amelynek ma 21:00-tól lehetnek szemtanúi a nézők a Sláger TV Drága családom című műsorában.