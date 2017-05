Óriási bakit követett el Katalin hercegné

A cambridge-i hercegné hétfőn egy virágkiállításon vendégeskedett London Chelsea nevű városrészében – amin II. Erzsébet is jelen volt –, itt következett be a malőr - írja a borsonline.hu . Egy koktélparadicsom megszökött előle és a földre pottyant. Katalin cseppet sem zavartatta magát, felvette és gyorsan bekapta. „Finom és édes" – nyugtázta, s közölte: otthon imád kertészkedni a gyerekekkel, sokféle zöldséget, fűszert termesztenek.Úgy látszik, a hercegné osztja az „öt másodperces szabályt". Ez az a hiedelem, ami szerint, ha leesik valami, és öt másodpercnél kevesebbet van a földön, még nem lesz koszos, így meg is lehet enni, ha ételről van szó. Ennek persze semmilyen tudományos alapja nincs.