Ördög Nóra Magyarországról vitt bébiszittert Vietnámba

Tényleg mindent bevet a TV2, hogy az Ázsia Expressz című valóság show-jával a nézettségi listák elejére kerüljön. Sztárok sokaságát szerződtették, akik napi egy dollárt költhetnek a Vietnamból Thaiföldig tartó öt­ezer kilométeres utazás során - írja a BorsOnline . Műsorvezetőnek Ördög Nórát nyerték meg, aki a Bors információi szerint nem akart több hétre elszakadni a szeretteitől, ezért a csatornával úgy állapodott meg, hogy a férjét és két gyermekét is magával viszi. Egy erről szóló közleményben el is mondta erről a véleményét.– Természetesen nem vállaltam volna el ezt a feladatot, ha hetekig távol kellett volna lennem a családomtól, így a döntést egy családi kupaktanács előzte meg. Nagyon hálás vagyok a férjemnek és a családomnak, hogy támogattak ebben is. Szerencsés vagyok, hisz Pali munkájának köszönhetően meg tudjuk oldani, hogy velem tartsanak, jönnek velem a gyerekek is. Így ez a műsor a munka mellett számunkra egy nagy családi kaland lesz, természetesen a megfelelő óvintézkedések mellett – olvasható a közleményben.A Bors most megtudta, hogy nem csak négyesben utaztak Ördögék, ugyanis kérésükre csatlakozott hozzájuk egy alkalmi bébiszitter is.– Sokat beszélgettek Nóráék, és úgy döntöttek, kell valaki, aki alkalomadtán vigyáz majd a gyerkőcökre. Nem szabad elfelejteni, Nóra dolgozni megy elsősorban, ugyanakkor szeretné, ha Pali fotósként kiélhetné magát. És az sem titok, szeretnének kettesben is eltölteni néha egy-egy órácskát, így Pali asszisztensét, Gizust vitték magukkal. Jól ismeri a négyéves Micit és a hároméves Vencelt, mindenki szereti, és számára is egy életre szóló kaland lesz ez az út – közölte a családhoz közeli forrásunk. A Bors azt tudakolta a csatornától, hogy a produkció állja-e a létszámon felüli utazók költségeit, vagy a Nánási–Ördög házaspár annak tudatában vágott neki a Távol-Keletnek, hogy bele kell nyúlniuk a családi kasszába, de nem kívánták megosztani velünk a megállapodás részleteit.