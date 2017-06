Online szavazás lesz a Grammy-díjakról

A 2018-as Grammy-díjátadó trófeáiról online fog szavazni a lemezakadémia 13 ezer tagja. A szavazást ősszel rendezik meg, olyan dalokat és lemezeket lehet jelölni, amelyek 2016. október 1-je és 2017. szeptember 30-a között jelentek meg.



Bill Freimuth, a lemezakadémia díjainak elnökhelyettese elmondta: a lépéssel szeretnék elérni, hogy a fiatal zenészek is szavazzanak, valamint azok is, akik a voksolás idején turnéznak. Az online voksolás régi téma a testületben, számtalanszor megvizsgálták, megvitatták - fűzte hozzá.



Tavaly a Latin Grammy-díjaknál már bevezették az online szavazást.



Freimuth megjegyezte, hogy akadtak aggódó hangok a szavazás biztonsága miatt, ám leszögezte, hogy mindent elkövetnek az online voksolás tisztaságának megőrzéséért.



A másik nagy változást a legfontosabb kategória szabályzatában vezetik be: ezentúl az év albuma jelöltjei közé a dalszerzőket is beveszik. Korábban ez a mezőny az előadóművészé, a producereké és a zenei mérnököké volt. Ugyanakkor ahhoz, hogy egy előadóművész, producer, dalszerző vagy zenei mérnök a jelöltlistára kerüljön, a lemez játékidejének legalább 33 százalékának elkészítésében kell részt vennie. Korábban akkor is jelölt lett egy szereplő, ha csupán a lemez egyetlen számán dolgozott.



Az év albuma szabályzatának megváltozása elsősorban a pop-, rap-, és a kortárs R&B-albumokat fogja érinteni, amelyeken általában számos producer dolgozik, míg mondjuk a country-lemezek esetében kevesebb producer bábáskodik az anyagon.



Beyonce Lemonade, Drake Views és Justin Bieber Purpose című, idén Grammy-díjra jelölt lemezén legalább 20-20 producer dolgozott, a díjat végül elnyerő Adele 25 című albumán pedig 11. Az ötödik jelölt a countryénekes, Sturgrill Simpson lett, aki saját maga volt a producere az albumának.



A Grammy-díjakat 83 kategóriában adják át. A jelölteket november 28-án jelentik be, és a 60. díjátadó gálát 2018. január 28-án tartják a New York-i Madison Square Gardenben.