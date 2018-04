Online fotóarchívumot indított a Lechner Tudásközpont

A folyamatosan bővülő válogatás a szakmabeliek és a korszak iránt érdeklődők számára egyaránt izgalmas kincseket rejt - közölte a Lechner Tudásközpont Kommunikációs osztálya szerdán az MTI-vel.A digitalizált válogatás a Lechner Dokumentációs Központban őrzött VÁTI (Városépítési Tudományos és Tervező Intézet), FTV (Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat) és UVATERV (Út-, Vasúttervező Vállalat) tervezővállalatok 1945 után készült építészeti fotóit mutatja be.A most nyilvánossá tett, sok évtizede készült képek között a háború után újjáépített épületek, műemlékek, szocmodern létesítmények, lakótelepek, a korszak építőiparában használatos műszerek, munkagépek digitalizált fotói, valamint geodéziai felmérések pillanatképei mellett képzőművészeti alkotásokat ábrázoló felvételek és életképek is szerepelnek.A Fotótár weboldalán témák szerint, szűrők beállításával lehet keresni a fotók között, a felhasználói fiók létrehozásával pedig a kedvenc képekből saját album létrehozására van lehetőség. Ennek köszönhetően - a fotók alapján - az intézmény dokumentációs központjában megtalálható tervek, filmek vagy a képet illusztrációként felhasználó cikkek között is lehet böngészni. Többek között a Nyugati pályaudvar 1970-es évekbeli felújításáról vagy a Hotel Budapestről (Körszálló) készült fotók mellett az épületek tervdokumentációt is megtekinthetik az érdeklődők.Az archív felvételek aoldalon érhetők el.A közlemény idézi Csepreghy Nándort, a Miniszterelnökség államtitkárát, aki felhívta a figyelmet arra, hogy a mai közhasználatú épületállomány jelentős részét a rendszerváltást megelőző időszakban működő állami vagy önkormányzati (tanácsi) tulajdonú tervezőintézetek hozták létre. Hangsúlyozta, hogy először kapnak széleskörű nyilvánosságot az épületek műszaki megoldásait, az alkotók szellemi munkájának hagyatékát dokumentáló fotók így összegyűjtve, háttér információkkal együtt.Füleky Zsolt, a Miniszterelnökség építészeti és építésügyi helyettes államtitkára szerint a Lechner Tudásközpontban őrzött gyűjtemény teljesebb körű megismerése és feldolgozása az építészeti kultúra népszerűsítése mellett hozzájárul az épített környezetünk fejlődéséhez és fejlesztéséhez is."A Hősök teréről, az M3-as metró építéséről vagy Sopron városléptékű rekonstrukciójáról készült fotók nem csupán az építészek és a kutatók, hanem mindenki számára izgalmas kordokumentumok lehetnek" - tette hozzá a helyettes államtitkár.