Önismereti fesztivál a Balaton partján

- 2013-óta igyekszünk évről-évre színesebb programpalettával készülni, mégis úgy érzem, a fesztivál mostanra érkezett meg igazán – mondja Klein Csaba, az Everness Fesztivál alapítója. - A 2018-as nyári rendezvényre nagyon sok olyan fellépő fogadta el a meghívásunkat, akinek az önismeret, az önfejlesztés területén világhírű a munkássága. A látogatói részvételt szemlélve pedig jó érzés azt látni, hogy mind többen ébrednek rá, hogy az önismeret nem egy opció, hanem szükséges feltétele a harmonikus, boldog életnek.Ami a programot illeti, idén is teret kapnak majd a különböző rituális és modern táncok, jógairányzatok, fellépnek a legkülönbözőbb zenei stílusok képviselői, miközben a rendezvény csendesebb, elvonulós területein meditációk, hangfürdők segítik az elmélyülést. A közösségi élményt az előadások mellett számtalan workshopon is magukba szívhatják a résztvevők.A 2018-as fesztivál közel 300 fellépője között ott lesz Dan Millman író, a békés harcos, aki kiemelkedő sportteljesítményét és gyógyulását belső egyensúlyának megteremtésével érte el, amit azóta is emberek millióinak tanít, Neale Donald Walsch a Beszélgetések Istennel sorozat szerzője, Feldmár András pszichológus, pszichoterapeuta, Acharya Shree Shankar misztikus filozófus és Müller Péter író is. Alsóörsön mesél majd Novák Péter színész, zeneszerző, aki a fenntartható fejlődés, a környezettudatosság és a Föld megóvása mellett tette le voksát, illetve a tavaly nagy sikert aratott Deborah Sundahl író, tudatos-szexualitás oktató. A férfi és a női erő minőségéről mesél majd Somamagésa énekesnő, spirituális tanító, Gánti Bence az Integrál Akadémia alapító elnöke pedig meglepetés programmal érkezik. Pozsgai Nikoletta szinkrontréner külön helyszínen foglalkozik majd a női önfejlesztéssel.A tánckínálatban idén is feltűnnek a rituálisabb irányzatok, így lesz hawaii és tahiti néptánc, de a páratlan hangulatú zumbaórák sem maradnak ki Kramarik Évivel. Sok egyéb mellett aki kedvet kap, idén is kipróbálhatja a rúdfitnesst, az akrojógát, az argentin tangót vagy Grecsó Zoltán táncművész óráján belekóstolhat a kortárs táncba.Az Everness zenei kínálata is hozza az eddigi sikerprodukciókat, miközben új színekkel bővíti a palettát. Igazi kuriózumként lép majd fel a zenei nagyszínpadon Sudha, aki a spirituális mantaréneklés képviselője, és Alsóörsön mutatja be legújabb albumát a Tribali. A tavalyi év nagy sikere után újra eljön Netanel Goldberg, a zenéjével is a környezettudatosságot hirdető Merope, itt lesz még a Layanda, Stepan Christanov, a Samsara Boulvard, a Sirius World Music és muzsikál majd Karacs Ildikó is. Színpadra lép Balázs Gergely hegedűművész, az Ecstatic Dance Budapest tudatos táncoltatásra készül, Bársony Bálint pedig a Hangutazók formációval érkezik és továbbra is a hanggal gyógyító színpad meghatározó alakja lesz.Az Everness továbbra is családbarát rendezvény, a belépés 14 éves kor alatt díjtalan, illetve a fesztiválon szívesen látják a jólnevelt házikedvenceket is.A fesztivál helye és ideje: 2018. június 20-25., Alsóörs, Pelso CampingTovábbi információ:Jegyinformáció: