Önálló könyvként jelenik meg Tolkien Gondolin bukása című műve

Tolkien 1917-ben kezdte írni a történetet, amelyben Gondolin városa a Sötét Úr, Morgoth áldozatává válik, mielőtt Középfölde A hobbit és A Gyűrűk Ura helyszínévé vált volna - idézte fel a BBC News.



A Gondolin bukása két éven belül a második Tolkien-mű, amely az író fia, Christopher Tolkien szerkesztői munkájának köszönhetően végre önálló kötetként is megjelenik.



Az új könyv sokak számára meglepetés volt, mivel az immár 93 éves Christopher a Beren és Lúthien című könyv 2017-es megjelenésekor azt mondta, "valószínűleg ez az utolsó általa szerkesztett könyv édesapja írásaiból".



Középföldén játszódó regényei közül mindössze A hobbit és A Gyűrűk Ura-trilógia megjelenését élte meg Tolkien, aki 1973-ban halt meg.



Christopher, akit apja annak idején a "legfőbb kritikusának és segítőjének" nevezett, élete nagy részét édesapja kiadatlan írásainak gondozásával töltötte. Az ő szerkesztésében jelent meg A szilmarilok és A Húrin gyermekei is, amelyeket Tolkien kézirataiból és szétszórt jegyzeteiből szerkesztett egységes egésszé.



A Tolkien Társaság elnöke, Shaun Gunner szerint a rajongók nagy része a "Tolkien-írások Szent Gráljaként" tekint a Gondolin bukására.



A történet, amely korábban az Elveszett mesék könyvében jelent meg egy fejezetként, valamint rövidített változatban A szilmarilokban is, augusztus 30-án érkezik önálló kötetként a brit könyvesboltokba. Az illusztrációkat Alan Lee készítette, aki A hobbit és A Gyűrűk Ura könyvek számára rajzolt képeivel Peter Jackson filmadaptációit is komolyan inspirálta.