Önálló Joker-filmet készít Jared Leto

Jared Leto amerikai színész, zenész, a Suicide Squad - Öngyilkos osztag sztárja önálló Joker-filmen dolgozik: ő alakítja a főszerepet és executive producerként is jegyzi a produkciót.



Az Oscar-díjas színész a 2016-ban bemutatott Suicide Squad - Öngyilkos osztagban játszotta Jokert, Batman ádáz ellenségét. A Warner Bros. most ennek a szereplőnek szán egy egész produkciót, a film előkészületei már folynak - osztotta meg értesülését a The Hollywood Reporter.



Az Öngyilkos osztagot, amelyben szuperhősös képregények gonoszait és antihőseit gyűjtötték csokorba, David Ayer rendezte. A film 746 millió dolláros (202 milliárd forintos) bevétellel zárta globális forgalmazását. A főszereplők között volt Will Smith és Margot Robbie is.



Az új Joker-film mellett a Warnernél készülőben van egy Joker-eredetfilm is, amelyet Todd Phillips rendez, és amelynek főszerepét Joaquin Phoenix kapja.



A stúdió az Öngyilkos osztag egy másik szereplőjének, a Margot Robbie által alakított Harley Quinn-nek is akar egy filmet. A Warnernél jelenleg három képregényfilmen dolgoznak: decemberben jön az Aquaman, áprilisban a Shazam!, novemberben pedig a Wonder Woman 2.