Ön tudja, mi a patchwork stílus? Az Országos Foltvarró Fesztiválon ezt is megtudhatja, sőt, ki is próbálhatja!

A rendezvény két díszvendége Isabelle Wiessler és Molgaard Zsófia lesz, akik nem csupán önálló tárlataikon mutatják be munkáikat, de három tanfolyam keretében lehetőség lesz egyedi patchwork stílusukat, technikájukat is megismerni, elsajátítani - közölték a szervezők az MTI-vel.



A Magyar Foltvarró Céh által szervezett rendezvény keretében két helyszínen, a budaörsi Városházán és a PostART kulturális színtéren összesen nyolc kollekcióból álló kiállítást nézhetnek meg a látogatók, többek között Bihari Zsóka céhmester és a két díszvendég önálló tárlatát is. Isabelle Wiessler 25 éve kezdett el úgynevezett quilteket készíteni, miközben hivatalos "mixed media" művészként és oktatóként dolgozott Európában, Oroszországban, Kanadában és Mexikóban. Önálló tárlatán igazi patchwork különlegességeket láthat a közönség a Városházán. Molgaard Zsófia a Pittsburghi Modern Quilt Céh tagjaként egyedi mini quiltjeit mutatja be az érdeklődőknek a PostART kulturális színtéren.



Ugyanez a helyszín ad otthont szeptember 7-ig az Európai Quilt Szövetség, az EQA 2017-es kollekciójának, és az idei verseny, a játék tematikájú pályázat legjobb műveinek egyaránt. Az idei fesztivál újdonsága az ország különböző pontjairól érkező foltvarró csoportok egyenviseletének bemutatója lesz, amelyet szombaton tartanak a Városházán.



A PostART kulturális színtér udvarán nyitott műhelyfoglalkozásokon vehetnek részt az érdeklődők, ahol lehetőséget biztosítanak a szervezők apró ajándéktárgyak helybeni megvarrására szakértő foltvarrók segítségével. Az Országos Foltvarró Fesztivál egyik legfontosabb eleme a vásár, amelyet a Jókai Mór Művelődési Központban rendeznek meg, itt különböző patchwork kellékek és számtalan anyag közül válogathatnak a látogatók. Idén is folytatódik a gyermeksarok program is, ahol foltvarró óvónők foglalkoznak a gyerekekkel. A fesztivál ideje alatt a Magyar Foltvarró Céh tagjai több tanfolyamon is részt vehetnek, amelyeket Isabelle Wiessler, Molgaard Zsófia, Fekete Szilvia és Magyar Márta tartanak.