Ön milyen magasra tippeli Elijah Woodot és Daniel Radcliffe-et? Meglepő számok a cikkben!

A filmvásznon és a vörös szőnyegen az összes celeb a legjobb formáját akarja hozni. Nem elégszenek meg a legdivatosabb ruhákkal, tökéletes frizurával és sminkkel: még arra is gondosan ügyelnek, ki áll mellettük, amikor a kamera veszi őket. Nem véletlenül: néhányan így akarják titokban tartani, hogy termetük valójában nem is olyan nyúlánk, daliás, vagyis jóval alacsonyabbak, mint ahogy azt el akarják hitetni velünk. Most azonban lebuktatjuk őket!A Trónok harca című sorozatban marcona Havas Jont alakító színész leginkább a filmes trükköknek köszönheti határozott kisugárzását. Valójában nem túl magas termete, göndör haja és csibészes vonásai miatt élőben gyakran említik a „cuki" jelzővel, amit ki nem állhat.A Született feleségek című sorozat sztárja mindig tökéletesen belőtt hajjal és őrjítően szexi szereléssel mutatkozik, így, ha belép egy helyiségbe, garantáltan magára vonja minden férfi – de még a nők figyelmét is! Sokan nem is sejtik, hogy mennyi munka van emögött: alacsony termetére na­gyon nehezen talál jól feszülő ruhákat, és 35-ös lábmérete is okoz némi fejtörést neki.Bár az őrjítően kék szemű Elijah Wood mindig is utálta, hogy a tornasor végén kellett állnia, végül alacsony termetének köszönheti, hogy megkapta a Gyűrűk ura című film egyik főszerepét, ami egycsapásra világhírnevet hozott neki. Zsákos Frodónak ugyanis egy alacsony termetű „hobbitot" kerestek, és esetében nem kellett túl sok filmes látványtrükköt alkalmazniuk, hogy alacsonyítsák.Amilyen nagy a hangja, olyan aprócska Lady GaGa! Az extravagáns énekesnő eleinte azért hordott extrém magas sarkú és -talpú cipőket a klipjeiben, hogy ne tűnjön olyan pöttömnek a táncosok mellett, ám hamar elfogadta a tényt: ha mezítláb áll a közönség elé, akkor is akkorát énekel, mint a legnagyobbak!A hiúságáról ismert Tom Cruise külön szakembereket fogadott fel, akik olyan trükkös cipőt gyártottak neki, ami úgy csalt neki néhány centit, hogy a lábbeli mégse tűnjön magas talpúnak. Szüksége is volt a „csalásra", amikor 180 centi magas exfelesége, Nicole Kidman oldalán jelent meg.Mikor 2000-ben a Harry Potter-filmek készítői összeállították a szereplőgárdát, sok imát elrebegtek, hogy az akkor 10–11 éves színészek szép, egészséges kamaszokká cseperedjenek. Radcliffe-et tízcentivel „túlnőtte" a barátját alakító Rupert Grint, így az utolsó részek forgatásain ügyelniük kellett, hogy elég messze álljanak egymástól, vagy legyen, amire Daniel ráállhat mellette.