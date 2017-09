Omega-jubileum új lemezzel és Aréna-koncerttel

"Itt játszott és próbált egy zenekar, amely 1962. szeptember 23-án véletlenül lett Omega. Jöttek-mentek az emberek, lubickolás volt ez az egész, boldog fiatalkor" - idézte fel Benkő László billentyűs a szombati sajtótájékoztatón.



Az akkori zenekarból mellette Kóbor János énekes tagja még ma is az csapatnak, de ott volt az eseményen az ős-Omegából Kovacsics András gitáros és Varsányi István basszusgitáros is, Laux József dobos tavaly hunyt el. Jelen volt az Omega együttes mai felállásából Molnár György gitáros és Debreczeni Ferenc dobos, valamint a zenekar mellett hosszú ideje dolgozó több zenész, köztük Szekeres Tamás gitáros és Szöllőssy Katalin basszusgitáros, illetve Trunkos András menedzser, szövegíró is. Benkő László elmondta, hogy a Várklubban, a Műszaki Egyetem kollégiumában már játszottak egy ideje név nélkül, amikor egy alkalommal azt látták kiírva egy csomagolópapírra, hogy ma este az Omega játszik. "Döbbenten néztünk egymásra, megkérdeztük a portást, hogy ki vagyunk rúgva? Mire ő azt mondta, mi vagyunk az Omega, így neveztek el minket" - tette hozzá.



Az együttesben az első öt évben játszó Kovacsics "Öcsi" arról beszélt, hogy ha 1962 előtt Kóbor "Mecky", Varsányi "Gergő" és ő nem szivárog be a zenekarba, akkor az Omega nem alakult volna meg. Molnár György "Elefánt" hozzáfűzte, hogy Öcsi varrta az Omega fellépő ruháit, Gergő pedig az első erősítőket, hangfalakat építette. "A fiatalok a Szabad Európa Rádióban a Top 20 című műsort hallgatták, a rendszer nem tudta megakadályozni, hogy az éteren keresztül átjöjjön az üzenet. Mi, zenekarok versenyeztünk, melyikünk tudja gyorsabban műsorára tűzni az akkori híres slágereket. Néha elment a hang a rádióban, de ezért egy-egy résznél nem tudtuk, mi van, improvizálnunk kellett. A rádióból levett dalok előadása alapozta meg a rockzene kialakulását a szocialista országokban" - fejtette ki Benkő László.



A billentyűs arra is kitért, hogy az Omega az elmúlt 55 évben Európában egyedül Albániában nem lépett fel, illetve a Szovjetunióban - Oroszországban aztán 2013-ban adtak koncertet óriási sikerrel. Kóbor János az MTI-nek elmondta, hogy az Omega új albuma Németországban jelenik meg, limitált példányszámban Magyarországon is terjesztik. Vannak rajta új és régebbi dalok, és a Volt egyszer egy Vadkelet című anyag a térségben az elmúlt évtizedekben működő több fontos zenekar, így a cseh Olimpic, a lengyel SBB és a keletnémet Puhdys előtt is tiszteleg.



"Bár nem teljesen kerek évforduló, az 55 év azért nagy dolog, tudtommal a Rolling Stoneson kívül mi vagyunk egyedül folyamatosan aktívak ilyen hosszú ideje. Eredetileg Testamentum címmel terveztünk egy új produkciót, de aztán inkább úgy döntöttünk, szóljon az új lemez kicsit arról a korszakról, amit együtt éltünk meg Kelet-Európában az elmúlt rendszerben" - fogalmazott az énekes.



A Volt egyszer egy Vadkeletre felkerült az NDK egykori sztárzenekara, a Puhdys Der Grosse Magnet című száma (közreműködik Dieter Birr énekes), a legendás lengyel SBB Dziwny jest ten swiat című dala Józef Skrzek billentyűs játékával, valamint az egykori Csehszlovákiából a több mint öt évtizede aktív Olimpic Jasná zprávája Petr Janda gitáros-énekessel. Az Omega testvérzenekara, a német Scorpions előtt tiszteleg a Still Loving You feldolgozása és a Gyöngyhajú lány angol nyelvű verziója, a White Dove. A lemezanyagon szerepel az 1956-os forradalom hatvanadik évfordulójára tavaly megjelentetett Omega-kislemez két dala, az Ötvenhatos lány és a Radio Luxembourg. Szerepel rajta a harminc évvel ezelőtti Babylon angol nyelvű változata, az 1976-os film, a Kenguru egyik zeneszáma, a Never Feel Shame, a korábban már szintén publikált Tomorrow, illetve három vadonatúj szerzemény, az Immigrant, a Good Morning America és a Donít Think About the Fire. "December 28-án az Arénában azt tervezzük, hogy a lemezen játszó külföldi közreműködők is velünk lesznek" - mondta Kóbor János az MTI-nek.



Az Omegában 1967-től basszusgitározó Mihály Tamás, aki legutóbb 2014-ben lépett színpadra a zenekarral, nem volt ott a sajtótájékoztatón, és nem szerepel a lemezen sem. Az Omega minden idők egyik legsikeresebb magyar rockzenekara. A hatvanas évek második felében első közép-kelet-európai zenekarként turnézhatott az Egyesült Királyságban. Az együttes világszerte több mint 50 millió albumot adott el, ebből csak az 1977-ben megjelent Time Robber (Időrabló) című angol nyelvű lemez 1 millió példányban fogyott. Itthon eddig tizenhét stúdiólemez mellett több válogatás, koncertalbum és DVD jelent meg.