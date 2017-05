Olyat vitt véghez az olasz házaspár, amit előttük még senki

Felért csütörtökön az Annapurna csúcsára Romano Benet és Nives Meroi, így a két olasz hegymászó lett az első házaspár, amely feljutott a világ mind a 14 nyolcezer méternél magasabb hegyére.



Az 55 éves Meroi és ugyanilyen idős férje nepáli idő szerint reggel 9-kor ért fel az Annapurna 8091 méter magas csúcsára - jelentette a Corriere della Sera. A hegyet - csakúgy, mint a másik tizenhármat - oxigénpalack és teherhordók segítsége nélkül mászták meg. A csúcstámadást 7200 méterről indították az Annapurnán, amelyet az úgynevezett francia úton hódítottak meg. Ez az útvonal az Annapurnán elsőként sikerrel járt, 1950-es francia expedícióról kapta a nevét.



"Ez volt a legnehezebb mászásunk, de egyben a legszebb is" - mondta az olasz napilap által idézett nővérének Nives Meroi.



A 8611 méter magas K2 mellett az Annapurnát tartják a legnehezebben megmászhatónak és a legveszélyesebbnek a nyolcezresek között. Utánuk a világ legmagasabb hegye, a 8848 - más mérések szerint 8850 - méteres Mount Everest következik.



Romano Benet és felesége előtt eddig mindössze 34 hegymászónak sikerült megmásznia mind a 14 nyolcezer méter feletti csúcsot, és csak hozzávetőleg a fele mászott oxigénpalack nélkül. Az első a legendás - a házaspárhoz hasonlóan észak-olasz - Reinhold Messner volt több mint harminc éve. A nőknél a dél-koreai Oh Un Szun lett az első 2009-ben a 8586 méteres Kancsendzönga megmászásával. Nives Meori maga is sokáig versenyben volt a nők között az elsőségért, de férje betegsége miatt 2009-ben félbeszakította sikersorozatát, és csak 2012-ben folytatták a mászásokat.