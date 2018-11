Olyan döntést hozott az EU, ami a karácsonyi ajándékvásárlást is nagyban befolyásolja

Az Európai Unió rendelete értelmében a tagországok online kereskedői december 3-tól nem alkalmazhatnak állampolgárság, lakóhely, illetve letelepedési hely szerint különböző árakat, értékesítési és fizetési feltételeket - hívja fel a figyelmet a Taylor Wessing nemzetközi ügyvédi iroda.



A közleményben felidézik, hogy az Európai Bizottság felmérése szerint az unióban működő webshopok 63 százaléka nem teszi lehetővé a más tagországból kezdeményezett online vásárlást, ez pedig súlyosan gátolja az egységes piac és az e-kereskedelem Európai Unión belüli kiteljesedését, a december 3-án hatályba lépő területi alapú tartalomkorlátozással szembeni (geo-blocking) rendelet ezt a diszkriminációt számolja fel.



Novák Zoltán, a Taylor Wessing ügyvédi iroda partnere a közleményben kiemelte: a rendelet nem kötelezi a kereskedőket arra, hogy az online rendelt termék szállítását is biztosítsák a külföldi vásárlók számára. Azonban december elejétől azt már nem tehetik meg, hogy megakadályozzák egy másik EU-s tagállamból érkező külföldi megrendelés fogadását, teljesítését, illetve azt, hogy az IP-cím alapján eltérő árakat alkalmaznak.



Példáként említi a szakember, ha egy osztrák vásárló olyan magyar webáruházban találja meg a keresett terméket, amely nem szállít Ausztriába, a megrendelés fogadását, teljesítését a kereskedőnek biztosítania kell, mégpedig a magyar vásárlók részére kínált árazással egyezően. Más kérdés, hogy ebben az esetben a vásárlónak kell megszerveznie az áru magyarországi átvételét - tette hozzá Novák Zoltán.



A közlemény szerint a rendelet alkalmazási köre az online vásárlások mellett kiterjed az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra is, például a weboldaltárhely vagy a felhőalapú adattárolási szolgáltatásokra is. Érintettek emellett - egyebek közt - a szállodai szolgáltatások, az autókölcsönzés vagy a belépőjegy-vásárlás.



Megjegyezik, a rendelet előírásai nemcsak a lakossági fogyasztókra, hanem a végfelhasználónak minősülő egyéb vállalkozások, jogi személyek megrendeléseire is vonatkoznak majd.



