Olvasó került a Runner´s World címlapjára

A Runner’s World idén először hirdette meg "Igazi futó vagyok!" pályázatát, amelyre olvasók küldhették be személyes, futással kapcsolatos történetüket. A beérkezett történetek közül összesen tíz "futóhős" sztoriját választották ki, melyek bekerültek az őszi lapszámba, a legmotiválóbb történet beküldője pedig címlapra került. A magazin külföldi kiadásainak volt már hasonló kezdeményezése, a magyar lapnál viszont most került először olvasó a címlapra.A futóközösségben nagy szerepet kap az összetartás, egymás segítése, motiválása, ezért a Runner’s World idén először pályázatot hirdetett olvasói számára, hogy küldjék be saját futósztorijukat. Tíz szerencsés pályázó viszontláthatta magát és történetét a magazin őszi lapszámában. A nyertes sztori beküldője, egy fiatal anyuka a magazin címlapjára került. Nem véletlenül, hiszen az ő története különösen motiváló: terhességi toxémiájának, szülés utáni depressziójának, majd később daganatos megbetegedésének leküzdésében is komoly szerepet tulajdonít a futásnak.

Összesen közel száz pályázat érkezett be, amelyekben például arról számoltak be, hogy a futás mennyire hatékony eszköz a belső béke megtalálásához, másoknak segített felnőni, érettebbé válni. Van, akinek szó szoros értelemben vett terápia, míg másnak önismereti út. A Runner’s World jövőre is várja majd a futók történeteit.