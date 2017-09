Öltözzünk tüzes vörösbe ősszel

Kép: fashiondays.hu

A nyirkos, hideg napok ellen kiváló gyógyír, ha felfrissíti és megtölti új színekkel és mintákkal az őszi ruhatárát. Egy mélyvörös bokacsizmában, puha bársonyruhában vagy tetőtől talpig farmerben máris vidámabban suhan majd a városban egy esős, szürke napon.A púderrózsaszín tavaszi egyeduralma után az ősz vezető divatszíne a piros. A piros magabiztosságot, szenvedélyt és erőt sugároz, ezen kívül pedig rendkívül szexi és nőies is. Nagyon markáns és trendi viselet, ha az őszi mélabúban öltözéke minden darabja vibráló vörösben pompázik. A modern hatás érdekében érdemes a textúrákkal is játszani, különböző anyagokat kombinálni, de egy testhezálló piros ruha is telitalálat.

Kép: fashiondays.hu

Régen az apró tyúklábminta főként az irodai ceruzaszoknyákon jelent meg, idén ősszel viszont minden ruhadarabra átkúsznak ezek a minták. Egy elegáns kockás vagy nagyobb tyúklábmintás blézer különleges alapdarab lehet a ruhatárban. Nagyszerű kiegészítői a lenge szoknyák és a romantikus blúzok. Egy bő szárú kockás nadrág lezser kötött pulóverrel kombinálva nem csak szuperkényelmes egy álmosító napon, de nagyon modern viselet is. A divatportál stylistjai azt tanácsolják, hogy ezeket a markáns, mintás ruhadarabokat inkább visszafogott kiegészítőkkel kombináljuk!

Kép: fashiondays.hu

A csodásan csillogó bársonnyal könnyedén eleganciát csempészhet a megjelenésébe. Ha lazább anyaggal, például farmerrel, vászonnal vagy bőrrel kombinálja, a hétköznapokon is izgalmas öltözéke lehet, sőt a puhasága miatt nagyon kellemes viselet. Megújulva tért vissza a hippik kedvenc anyaga, a kordbársony is, viselje bátran zakó, szoknya vagy nadrág formájában. Az örök klasszikus farmert viselje egy kis csavarral! Öltözzön tetőtől talpig farmerbe, amivel egyedi hatást érhet el, de különösen trendi, ha a nyári, lenge ruháit dobja fel farmer darabokkal.

Kép: fashiondays.hu

Nagyszerűen reflektál a divatvilág a nagyon is aktuális társadalmi témára, a nemek egyenjogúságának előtérbe kerülésére. Az androgün stílus, azaz a férfias és a nőies elemek keveredése egyre népszerűbb irányzat. Ilyen stílust képviselhetünk például egy sejtelmes nadrágszoknyában, egy csinos nadrágkosztümben, egy túlméretezett ingben vagy egy hosszított fazonú, kényelmes szabásvonalú kabátban és nadrágban is.

A fashiondays.hu stylistjai azt tanácsolják: az új irányvonalakkal bátran kombináljuk trendeken átívelő darabjainkat is, mint a trenchcoat fazonú kabátok, a magas derekú nadrágok, a svájci sapkák, a felemás fülbevalók, a körömcipők és a gyöngyök. Így biztosan frissen és trendin vethetjük bele magunkat a hosszú, őszi napokba.