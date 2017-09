Olajfestményből gyümölcstorta: megújul a TV Paprika arculata

A készítőkről:

Az új arculat elkészítésére kiírt tendert a KGB nyerte, az ő ötletüket finomították tovább az AMCNI CNE kreatív csapatával. A KGB Studio képviseletében Kling Béla és Sólyom Tibor, illetve a megrendelő Creative Services csapata, Lakatos György, Gergely Zoltán, Török Miklós, valamint Szekeres László kreatív vezető dolgozott a projekten.

Tíz éve ez az első igazán látványos frissítés, ami a logót leszámítva kiterjed minden on air elemre, színekre és zenére is. A TV Paprikát üzemeltető AMC Networks International Central and Northern Europe (AMCNI CNE) és az általa megbízott KGB Studio célja egy frissebb, lendületesebb, alkotásra inspiráló arculat volt.Az új arculat a művészet formanyelvével igyekszik kifejezni azt, hogy a főzés sokkal több, mint a hozzávalók egymásra pakolása egy edényben. A főzés öröme, egy étel elkészítése már hétköznapi szinten is alkotás, hiszen kreativitást, egyediséget igényel.A műsorokat, reklámokat hat vadonatúj ident köti össze és vezeti fel, melyekben a hozzávalók a vászonra hullanak és fröccsennek egy-egy olajfestményt alkotva, amelyek végül szemet gyönyörködtető fogásokká változnak a képernyőn. Így készül néhány ecsetvonással a gyümölcstorta, a saslik vagy épp a wokban sült zöldségek.A TV Paprika új arculata a csatorna legújabb saját gyártású műsorával, a Dóra a piacon gasztrosorozattal együtt mutatkozik be szeptember 18-án 21 órakor. A legújabb saját gyártású műsor a TV Paprika nagyszabású projektje, hiszen azon túl, hogy a stúdió falait átlépve az ország legszebb piacain is forgattak, a magyar mellett a cseh és szlovák, illetve a román TV Paprikára is elkészült a sorozat népszerű helyi műsorvezetőkkel és helyi piacokon.