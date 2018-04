Okostermet adtak át a debreceni Agóra tudományos élményközpontban

Okosteremmé alakították át az Agóra-NI-oktatótermet a debreceni Agóra tudományos élményközpontban - jelentették be az Agóra és az NI Hungary Kft. vezetői sajtótájékoztatón pénteken.



A hat és félmillió forint értékű fejlesztés - a 30 tablet és az okostábla - a diákok oktatása mellett a pedagógusok számára is lehetőséget teremt a digitális kompetenciafejlesztésre - mondta Somogyi Béla, az Agóra igazgatója, hozzátéve: az eszközpark fejlesztésénél és a programok kialakításánál fontos szempont, hogy azok megfeleljenek a kor kihívásainak és hitelesen közvetítsék a természettudományos ismereteket.Ebben folyamatosan partner és támogató az NI Hungary Kft.: jó példa erre az egymillió forint értékű inverz inga tavalyi adományozása, amelynek köszönhetően az Agóra a mérés pontosságát interaktív módon tudja érzékeltetni - tette hozzá.



Az Agóra vezetője arról is beszélt, hogy az okosterem átadása jól illeszkedik az élményközpont célkitűzéseihez: a jövő generációinak természettudományos oktatásának támogatása 2015 februárja, az Agóra megnyitása óta a központ legfontosabb küldetése.



Az Agóra a tiszántúli régióban is az egyik katalizátora, hogy minél több fiatal megismerje a műszaki és természettudományok izgalmas világát. A tudományos élményközpont az NI Hungary Kft-vel közösen eddig csaknem 30 természettudományos rendezvénynek, például robotprogramozási versenynek adott otthont.



A kiemelten jó kapcsolatnak köszönhetően harmadik évadjába lépett az általános- és középiskolások körében rendkívül népszerű NI Akadémia előadássorozat, amely 2015 novembere óta több ezer gyermeket szólított meg érdekes előadásaival - hangzott el a sajtótájékoztatón.