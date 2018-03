Ők közvetítik a foci vb-t az M4 Sporton

Száz nappal az oroszországi labdarúgó-világbajnokság előtt bejelentette vb-keretét az M4 Sport csatorna.



Az MTVA sajtóosztályának tájékoztatása szerint 11 rendező városból öt kommentátor: Hajdú B. István, Knézy Jenő, Ujvári Máté, Varga Ákos és Lukács Viktor közvetíti a mérkőzéseket június 14. és július 15. között.



Az oroszországi stáb mellett a hazai stúdióban Mérei Andrea, Molnár Mátyás, Tihany Viktor és Berkesi Judit lesznek a műsorvezetők.



"A két évvel ezelőtti Európa-bajnokság is bebizonyította, hogy a magyar emberek imádják a labdarúgást" - idézte a közlemény Székely Dávidot, az M4 Sport csatornaigazgatóját. "Ezúttal a honfitársaink nélkül rendezik meg az év futballeseményét, de tisztában vagyunk vele, hogy abban az egy hónapban az egész ország az M4 Sportra figyel majd. Ennek megfelelően alakítottuk ki a műsorvezetői és kommentátori csapatot is. Rutinos szakemberek, valamint pályájuk elején járó, ígéretes jövő elé néző, saját nevelésű kollégák hozzák majd közelebb a nézőkhöz a történéseket."



Székely Dávid hozzátette, hogy több olyan technikai és információs megoldást terveznek a világbajnokságra, amire korábban Magyarországon még nem volt példa.



A közlemény szerint minden mérkőzés látható lesz majd az M4 Sporton és a párhuzamosan megrendezésre kerülő mérkőzéseket is élőben közvetíti a közmédia. A nézők naponta friss összefoglalókat láthatnak az M4 Sporton, s a közmédia minden csatornája kiemelten foglalkozik majd a nyári világbajnokság eseményeivel. Az m4sport.hu pedig folyamatosan exkluzív érdekességekkel, statisztikákkal, egyedi tartalmakkal készül az online felület látogatói számára, így a felhasználók élőben találnak majd információt a játékosok mozgásáról, labdaérintéséről, lövéseiről is. A közmédia sportcsatornájának honlapján a csapatok érkezését, pályabejárását és bemelegítését is megszakítás nélkül megtekinthetik majd.