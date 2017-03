Ők hárman kapnak idén Junior Artisjus-díjat

Kozma Kata zeneszerző, Karácson Tamás (Fluor Tomi) szövegíró, valamint a pályája elején járó, szerzőként és előadóként szintén ismert Várallyay Petra kapja idén az Artisjus Junior Könnyűzenei Díjat.



A 30 évnél fiatalabb zeneszerzőket, szövegírókat elismerő, 2015-ben alapított díjat az elmúlt két évtől eltérően idén hárman vehetik át március 28-án az Artisjus-díjátadón - közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel.



Az Artisjus Junior Könnyűzenei Díjat a hazai könnyűzenei életet, ezen belül is a fiatal tehetségeket jól ismerő, független zsűri szavazta meg, amelyben Bágyi Balázs, Both Miklós, Jónás Vera (a tavalyi nyertes), Sebestyén Áron (2015-ben kapott junior díjat) és Szakos Krisztián kapott helyet. A díj által nemcsak a magyar közönség és a szakma ismer meg fiatal szerzőket, hanem az Artisjus nemzetközi szakmai partnereinek (például a Stockholm Songwriting Campnek) is ajánlja a díjazottakat, jelölteket.



Az underground hiphopból indult 29 éves Karácson Tamást, azaz Fluor Tomit a Mizu című slágerrel ismerte meg az ország 2011-ben. Több további sikeres szólódal után Fluor Diazzal (Csöndör Lászlóval) 2014-ben megalapította a Wellhello duót, amellyel nemcsak a fiatalok kedvence, hanem generációkon átívelő módon sikeres, rendkívül népszerű a YouTube-on és a rádióban is. Legnagyobb slágerük a Rakpart és az Apuveddmeg. Szakos Krisztián a Junior Artisjus-díj indoklásánál így fogalmazott: Fluor összemosta a szlenget a költészettel. "Miközben metaforákat, frappáns aforizmákat használ, szövegei könnyen megjegyezhető, újkori szállóigékként is működnek".



Kozma Kata a világ talán leghíresebb zeneiskolájában, a Berklee College of Music-on végzett előadóművészet és Pro Music szakon. Sikeres dzsessz-zongorista és énekes, szerzői-produceri munkáiban a soul, a pop, a hiphop és az R&B hatásait használja. Magyarországon és az Egyesült Államokban is alkot, volt producer, hangszerelő, filmek (például Sas Tamás Szélcsend című mozija), tévéműsorok (Hello Hollywood) és reklámfilmek (a 2017-es magyarországi úszó vb) zeneszerzője. A Dalban 2015-ben és 2017-ben is szerepelt társszerzőként; írt számot Szabó Ádámnak, a Children of Distance-nek és Hiennek is. Legsikeresebb dalának a 2017 második felében megjelenő We Are One című dalát tartja, ami az UNICEF-nek készített kampánydal. Sebestyén Áron díja indoklásában ezt írta: "bármilyen szerzői vagy rendezői feladaton dolgozik, képes maximális alázattal és szakmaisággal az előadóhoz illő zenére törekedni".



Az idén 25 éves Várallyay Petra négyévesen kezdett hegedülni, később felvették a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola jazz-zongora tanszakára, majd a Zeneakadémia Jazz tanszékének zeneszerzés szakára. Szerzőként és előadóként is díjazták már, megkapta a Magyar Zeneszerzők Egyesülete Orszáczky-díját, a marosvásárhelyi Stud Jazz nemzetközi jazzversenyen pedig a legjobb zenész díját. A Várallyay Petra Trió vezetőjeként fúziós dzsesszt játszik. A 2017-es A Dalban Kanizsa Gina által előadott szerzeménye, a Fall Like Rain nemcsak a legjobb négy közé jutott, hanem az év felfedezettje is lett nővérével-társszerzőjével, Várallyay Katussal együtt. Both Miklós többek között azzal indokolta a Junior Artisjus-díj jogosságát, hogy "zenéjét átszövi az erő, az intellektus, az elhivatottság, a bátor kísérletezés és a szakmai felkészültség".