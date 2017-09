Odavannak a budapesti fürdőkről készült videóért a neten

A Lonley Planet, ami a világ legtekintélyesebb útikönyv-kiadója, három fővárosi fürdőt emelt ki videójában. A kisfilm elragadtatott hangú narrátora „Európa fürdő fővárosának" három büszkeségéről, a Széchényi, a Gellért és a Rudas gyógyfürdőkről áradozik - szúrta ki a termalfurdo.hu A kiadó hétfőn jelentette meg a videót, amit azóta már közel 220 ezren láttak. Azt pedig, hogy imádják, a több mint 4000 like tükrözi. Az 1500 hozzászólásból a legtöbben a poszt alatt tovább népszerűsítik fürdőinket, ismerőseiknek ajánlják a kisfilmet.Akadnak, akiknek már volt szerencséjük kipróbálni valamelyiket, ők nosztalgikus sóhajtások közepette vágynak vissza, és olyanok is, akik úti céljaik közé veszik Budapestet, és álmélkodva köszönik a remek utazási tippet - számolt be a lap.Nézze meg Ön is!