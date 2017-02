Octavia Spencer producerként is a csúcsra tör

Octavia Spencer Oscar-jelölt amerikai színésznő bejelentette, hogy producerként is a csúcsra tör, és eddig feldolgozatlan történeketeket akar eljuttatni minél szélesebb közönséghez.



A színésznőt idén A számolás joga című film női mellékszereplőjeként jelölték az amerikai filmakadémia díjára. Spencer hétfőn a többi Oscar-jelölttel együtt részt vett a filmakadémia szokásos Los Angeles-i ebédjén, ahonnan egy nők érvényesülésével foglalkozó konferenciára utazott.



A kaliforniai Rancho Palos Verdesben zajló kétnapos rendezvényen felszólalva elmondta, hogy producerként akar szerepet vállalni, és arra törekszik, hogy ezzel a karrierjével is a csúcsra jusson, Hollywood legkiválóbb producerei közé kerüljön. Olyan történeteket akar megosztani minél szélesebb közönséggel, amelyeket eddig még nem dolgoztak fel - fűzte hozzá.



Spencer elárulta, hogy jelenleg egy jonestowni mészárlásról szóló HBO-filmen dolgozik és egy életrajzi film fejlesztésében is részt vesz, amely Madam C. J. Walkerről szól, akit Amerika első, saját erejéből milliomossá vált üzletasszonyaként emlegetnek.