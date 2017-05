Öccsével együtt készült fel az érettségire Radics Gigi

Gigi a Borsnak elárulta: jobban izgul az érettségi miatt, mint színpadra lépés előtt, hiszen míg a koncerteken ő irányít, a ta­nulmányi vizsgákon egészen másként kell megfelelnie. lap úgy tudja, hogy a Megasztár felfedezettje leginkább a magyar írásbelitől tartott, amely hétfőn zajlott. Ráadásul nem is érkezhetett túl kipihenten a megmérettetésre, hiszen vasárnap este még a női kézilabda Final4 döntőjének megnyitóján lépett fel.A lapnak azt is elmondta, hogy annak örül, hogy a közös felkészülés alatt még szorosabb lett a testvéréhez fűződő kapcsolata.– Érdekes, hogy most olyanok vagyunk, mint az ikrek, akik együtt tanulnak – árulta el lapnak Gigi, akitől azt is megtudták: Tamással nem csak együtt tanul, de közös tablón is szerepel.

Mivel én anno a Megasztár miatt halasztottam egy évet és utána még nulladik évfolyamos is voltam, ezért Tomi a végére beért engem. Olyan szempontból így könnyebb, hogy együtt tudunk dolgozni a beadandó dolgozatokon, vagy segítünk egymásnak a tételek kidolgozásában.

Mikor sikerül leülnöm tanulni, mindig megkérdezem Tomitól, hol tart, megtanult-e valamit ebből vagy abból a tárgyból, és ha igen, akkor mindig odaadja és én is megtanulom. A töriben én jobb vagyok, neki meg a magyar megy jobban, és így segítjük egymást a készülésben.