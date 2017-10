Ő nyerte a Survivort!

Iliász 20 millió forintot, új életet és örök barátságot nyert a Survivorrel.

Negyvennégy őrülten kemény, fizikai és mentális erőpróbát igénylő, érzelmekkel, intrikákkal, hihetetlen drámákkal és fordulatokkal teli nap után véget ért a 17 játékos számára a Survivor. Az RTL Klub túlélőshow-ját a törzsi tanács döntése alapján Iliász nyerte, aki a "pokol tornácáról", a Holtak szigetéről tért vissza a döntőre esélyesek közé. A győztes húszmillió forinttal gazdagodott, de ennél sokkal többet visz haza, hiszen a Fülöp-szigeteken eltöltött idő más emberré formálta és olyan mentális erőt adott neki, ami hegyeket mozgat meg.A Survivor nem véletlenül a világ legnépszerűbb reality-je, az RTL Klubon augusztus végétől bő másfél hónapon át tartó produkció estéről estére hihetetlen izgalmakkal szolgált a hazai nézők számára. A Fülöp-szigetekre 17 különböző karakterű, a civilizációból kiszakadt játékos érkezett. Sokan talán tisztában sem voltak vele, hogy milyen fizikai és mentális erőpróbákon kell részt venniük. A dzsungel, a párás hőség, a szeszélyes időjárás, az állandó éhezés és kialvatlanság, az intrikák, az árulások hamar a teljes végkimerülés határára sodorták a túlélőket. Voltak, akiket a sziget és az emberpróbáló körülmények győztek le és feladták, mások a társaik árulásának estek áldozatul, de a legtöbben kőkemény párbajokban maradtak alul. A sokszor szinte vérre menő küzdelemben a legkitartóbbak és legtaktikusabbak is meginogtak.Végül két kőkemény harcos, Feri és Iliász maradt talpon. Ők legyőzték a szigetet, az összes többi játékost, de legfőképpen saját magukat.- A szigeteken megtanultam, hogy az ember addig nem is tudja, milyen iszonyatos kitartásra képes, amíg a kényszer nem viszi rá. Büszke vagyok magamra, hogy sikerült a végsőkig játékban maradnom, hiszen nagyon mélyről tértem vissza. Örülök a 20 milliós fődíjnak, de talán az a legkevesebb, amit itt nyertem. Olyan mentális erőt és új szemléletmódot kaptam, amelyből életem végéig táplálkozhatom - mondta Iliász, aki a törzsi tanácson, ahol az egyesülés óta kiesett tíz játékostárs szavazott, egy kiélezett vokspárbajban diadalmaskodott Ferivel szemben.

- Abban a pillanatban, amikor Bence kimondta a nevemet, megváltozott az egész életem! De felfogni csak akkor tudtam igazán a győzelmet, amikor fölhívhattam a barátnőmet. Neki, érte nyertem meg a Survivort! Kitörtek belőlem az érzelmek. Szerintem nem ahhoz kell bátorság, hogy elrejtsük az érzéseinket, hanem ahhoz, hogy megmutassuk. Ha egy férfi könnyezik, abban nincsen semmi szégyellnivaló.Iliász számára az, hogy a vele homlokegyenest más világnézetet valló Ferivel békét és barátságot kötöttek, reményt ad arra, hogy társadalmi téren is példát mutathassanak. Az elfogadás, és az előítéletmentes élet - szerinte ezek lettek a 2017-es Survivor végső üzenetei!- Úgy érzem, mindketten sokat változtunk a bő másfél hónap során. Kezdetben roppant messze, külön utakon jártunk, két másik világnézetet képviselve. A végére viszont, ahogy a sziget formált minket, nagyon közel kerültünk egymáshoz. Amikor visszatértem a Holtak szigetéről, megdöbbentett, ugyanakkor nagyon jól is esett, hogy Feri szemében láttam az őszinte örömöt. Mint kiderült, addigra számára is világossá vált, hogy sokan átverték és ellenem hangolták. Akkor és ott rendeztük a dolgainkat. Az utolsó két-három napban rengeteget beszélgettünk: kialakult köztünk a kölcsönös tisztelet és az elfogadás. Biztos vagyok benne, hogy hazatérve, visszazökkenve a régi életünkbe is tartani fogjuk egymással a kapcsolatot. Például Feri már meg is hívott magához Rákóczifalvára és élni fogok a lehetőséggel! - tette hozzá Iliász.