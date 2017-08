Ő lett a Miss Balaton győztese 2017-ben - fotók

A 12 döntős szépség több körben is megmutatta magát.

Szombat este látványos show keretében választották meg a Miss Balaton 2017 királynőjét és udvarhölgyeit. A 12 döntős szépség több körben is megmutatta magát, végül Rákos Lilit választotta meg az öttagú zsűri, amelynek tagja volt Jordáki Ildikó (nemzetközi modell), Farkas Tímea (ex-szépségkirálynő, a zsűri elnöke), Dombi Rudolf (olimpiai bajnok kajakozó), Schnell Viktor (stylist) és Dr. Zimány Linda (Miss Balaton 2006). A finálén a királynő és két udvarhölgye mellett három közönségdíjast is ünnepelhettek a nézők.

A Miss Balaton 2017 királynője címmel lett gazdagabb Rákos Lili, akinek elsőként a castingokon, majd a döntőn is sikerült lenyűgözni a zsűrit.

A közönségdíjasok: Ollári Barbara, Mihályfi Liza és Kézér Kitti.

- Még mindig nem hiszem el, ami ma este történt velem. A Miss Balaton az első verseny, amelyre jelentkeztem és minden egyes percét nagyon élveztem. Izgatottan várom, hogyan alakul az életem ezután, de most elsőként a családommal szeretnék ünnepelni, és egy hatalmasat enni a nagymamám főztjéből - árulta el Lili, aki örömmel csatlakozik a Miss Balaton királynők közé.

A zsűri.

A nyertes díja egy igazán nőies autó, míg a második helyezett Szakálos Dóra és a harmadik helyen végzett Pál Gabriella Bernadett, egy-egy hetet tölthetnek majd el másodmagukkal a napfényes Tunéziában, a Tunéziai Idegenforgalmi Hivatal jóvoltából. A döntős versenyzőkre a finálét megelőzően a közönség is voksolhatott, a legtöbb szavazatot Mihályfi Liza kapta, aki így egy 300 ezer forint értékű Fashion Street vásárlási utalvánnyal, valamint egy 100 ezer forintos utazási utalvánnyal is gazdagabb lett. Ollári Barbara és Kézér Kitti is elnyerte a szavazók tetszését, előbbi egy 200 000 forintos, utóbbi egy 100 ezer forintos vásárlási utalványt vehetett át a szombat esti döntőn.

A finálén, az elmúlt évekhez hasonlóan a háttérből segítette a versenyzőket Horváth Éva versenykoordinátor, de Dukai Regina, Marton Adrienn, Dobó Ági, Lipcsei Betta és Magony Szilvi is a helyszínen izgult a lányokért. Azt est műsorvezető párosa Iszak Eszti és Petur András volt.