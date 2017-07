Ő lesz az MTV videó zenei díjai átadójának háziasszonya

Katy Perry

Katy Perry popénekes lesz a háziasszonya az MTV Video Music Awards (VMA) díjátadógálájának, előadóként is fellép a rendezvényen és versenyben van számos kategóriában a díjakért - jelentette be csütörtökön az MTV.A gálát augusztus 27-én rendezik Los Angelesben, az MTV élőben fogja közvetíteni világszerte.Katy Perry Chained the Rythm című nagyköltségvetéssel készült videója versenyben van négy kategóriában is az MTV díjaiért, de nem jelölték őt a két legfontosabb, az év énekese és az év videója kategóriában. Viszont jelölést kapott Calvin Harrisszel a Feels című dalért a legjobb videós együttműködés kategóriában, ahol Taylor Swift és Zayn Malik duettjével, az I Donít Wanna Live Forever című számmal versenyeznek.

A JELÖLTEK TELJES LISTÁJA

A MTV-gála vezetésével Katy Perry egy mozgalmas 12 hónapnak néz elébe, szeptemberben indul világkörüli turnéja és 2018-ban ő lesz az American idol tehetségkutató műsor egyik zsűritagja.Katy Perry legutóbbi Witness című albuma júniusban jelent meg, az énekesnőnek van a legtöbb, több mint 100 millió követője a Twitter közösségi mikroblogon.Kendrick Lamar – "HUMBLE." (TDE/Aftermath/Interscope)Bruno Mars – "24K Magic" (Atlantic Records)Alessia Cara – "Scars To Your Beautiful" (Def Jam)DJ Khaled ft. Rihanna & Bryson Tiller – "Wild Thoughts" (Epic Records/We The Best)The Weeknd – "Reminder" (XO/Republic Records)Bruno Mars (Atlantic Records)Kendrick Lamar (TDE/Aftermath/Interscope)Ed Sheeran (Atlantic Records)Ariana Grande (Republic Records)The Weeknd (XO/Republic Records)Lorde (Republic Records)Khalid (RCA Records)Kodak Black (Atlantic Records)SZA (TDE/RCA Records)Young M.A (3D)Julia Michaels (Republic Records)Noah Cyrus (Records)Charlie Puth ft. Selena Gomez – "We Don’t Talk Anymore" (Atlantic Records)DJ Khaled ft. Rihanna & Bryson Tiller – "Wild Thoughts" (Epic Records/We The Best)D.R.A.M. ft. Lil Yachty – "Broccoli" (Atlantic Records)The Chainsmokers ft. Halsey – "Closer" (Disruptor Records/Columbia Records)Calvin Harris ft. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean – "Feels" (Columbia Records)Zayn & Taylor Swift – "I Don’t Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker)" (Republic Records)Shawn Mendes – "Treat You Better" (Island Records)Ed Sheeran – "Shape of You" (Asylum/Atlantic Records)Harry Styles – "Sign Of The Times" (Columbia Records)Fifth Harmony ft. Gucci Mane – "Down" (Syco Music/Epic Records)Katy Perry ft. Skip Marley – "Chained To The Rhythm" (Capitol Records)Miley Cyrus – "Malibu" (RCA Records)Kendrick Lamar – "HUMBLE." (TDE/Aftermath/Interscope)Big Sean – "Bounce Back" (Def Jam)Chance the Rapper – "Same Drugs" (Chance the Rapper LLC)D.R.A.M. ft. Lil Yachty – "Broccoli" (Atlantic Records)Migos ft. Lil Uzi Vert – "Bad & Boujee" (300 Entertainment)DJ Khaled ft. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper & Lil Wayne – "I’m The One" (Epic Records/We The Best)Zedd and Alessia Cara – "Stay" (Interscope)Kygo x Selena Gomez – "It Ain’t Me" (Ultra/Interscope)Calvin Harris – "My Way" (Columbia Records)Major Lazer ft. Justin Bieber and Mø – "Cold Water" (Mad Decent)Afrojack ft. Ty Dolla $ign – "Gone" (Wall Recordings/Latium/RCA Records)Coldplay – "A Head Full of Dreams" (Parlophone/Atlantic Records)Fall Out Boy – "Young And Menace" (Island)Twenty One Pilots – "Heavydirtysoul" (Fueled by Ramen/Atlantic Records)Green Day – "Bang Bang" (Warner Bros. Records)Foo Fighters – "Run" (RCA Records)Logic ft. Damian Lemar Hudson – "Black SpiderMan" (Def Jam)The Hamilton Mixtape – "Immigrants (We Get the Job Done)" (Atlantic Records)Big Sean – "Light" (Def Jam)Alessia Cara – "Scars To Your Beautiful" (Def Jam)Taboo ft. Shailene Woodley – "Stand Up / Stand N Rock #NoDAPL"John Legend – "Surefire" (Columbia Records)Kendrick Lamar – "HUMBLE." (TDE/Aftermath/Interscope) (Scott Cunningham)Imagine Dragons – "Thunder" (KIDinaKORNER/Interscope) (Matthew Wise)Ed Sheeran – "Castle On The Hill" (Asylum/Atlantic Records) (Steve Annis)DJ Shadow ft. Run The Jewels – "Nobody Speak" (Mass Appeal Records LLC) (David Proctor)Halsey – "Now or Never" (Astralwerks/Capitol) (Kristof Brandl)Kendrick Lamar – "HUMBLE." (TDE/Aftermath/Interscope) (Dave Meyers & the little homies)Katy Perry ft. Skip Marley – "Chained To The Rhythm" (Capitol Records) (Mathew Cullen)Bruno Mars – "24K Magic" (Atlantic Records) (Cameron Duddy & Bruno Mars)Alessia Cara – "Scars To Your Beautiful" (Def Jam) (Aaron A)The Weeknd – "Reminder" (XO/Republic Records) (Glenn Michael)Kendrick Lamar – "HUMBLE." (TDE/Aftermath/Interscope) (Spencer Graves)Bruno Mars – "24K Magic" (Atlantic Records) (Alex Delgado)Katy Perry ft. Migos – "Bon Appetit" (Capitol Records) (Natalie Groce)DJ Khaled ft. Rihanna & Bryson Tiller – "Wild Thoughts" (Epic Records/We The Best) (Damian Fyffe)The Weeknd – "Reminder" (XO/Republic Records) (Creative Director: Lamar C Taylor / Co-creative Director: Christo Anesti)Kendrick Lamar – "HUMBLE." (TDE/Aftermath/Interscope) (Company: Timber/Lead: Jonah Hall)A Tribe Called Quest – "Dis Generation" (Epic Records) (Company: Bemo/Lead: Brandon Hirzel)KYLE ft. Lil Yachty – "iSpy" (Atlantic Records) (Company: Gloria FX/Leads: Max Colt & Tomash Kuzmytskyi)Katy Perry ft. Skip Marley – "Chained To The Rhythm" (Capitol Records) (Company: MIRADA)Harry Styles – "Sign Of The Times" (Columbia Records) (Company: ONE MORE/Lead: Cédric Nivoliez)Kanye West – "Fade" (Def Jam) (Teyana Taylor, Guapo, Jae Blaze & Derek ‘Bentley’ Watkins)Ariana Grande ft. Nicki Minaj – "Side To Side" (Republic Records) (Brian & Scott Nicholson)Kendrick Lamar – "HUMBLE." (TDE/Aftermath/Interscope) (Dave Meyers)Sia – "The Greatest" (Monkey Puzzle Records/RCA Records) (Ryan Heffington)Fifth Harmony ft. Gucci Mane – "Down" (Syco Music/Epic Records) (Sean Bankhead)Future – "Mask Off" (Epic Records/Freebandz/A1) (Vinnie Hobbs of VHPost)Young Thug – 2Wyclef Jean" (300 Entertainment/Atlantic Records) (Ryan Staake & Eric Degliomini)Lorde – "Green Light" (Republic Records) (Nate Gross of Exile Edit)The Chainsmokers ft. Halsey – "Closer" (Disruptor Records/Columbia Records) (Jennifer Kennedy)The Weeknd – "Reminder" (XO/Republic Records) (Red Barbaza)