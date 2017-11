Ő az első énekesnő, aki felléphet a Sixtus-kápolnában

Az első női énekesként léphet fel a vatikáni Sixtus-kápolnában Cecilia Bartoli.



Az 51 éves olasz szoprán pénteken a kápolna kórusával együtt énekli fel CD-re Perotinus Magnus középkori francia zeneszerző Beata viscera című művét.



A koncerten jelen lesz Alexander Pereira, a milánói La Scala operaház művészeti vezetője is, akivel az énekesnő közös projekteken dolgozik.



"Talán ott lesz Ferenc pápa is, mindenesetre nagy megtiszteltetés lenne vele együtt átélni a koncertet" - mondta Bartoli a Corriere della Sera című lapnak adott interjújában.



Az operaénekesnő több más elfoglaltságát is lemondta, hogy megvalósíthassa álmát, és énekelhessen a nevezetes Sixtus-kápolnában.



A Massimo Palombelli püspök dirigálta Sixtus-kápolna Pápai Kórusa a világ legrégibb kórusának számít, mivel gyökerei a hatodik századig nyúlnak vissza. A "coro papale" a pápai liturgikus ünnepekhez biztosítja a zenei hátteret.